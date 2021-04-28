بعد مشاركته فى اغتيال مبروك.. من هو الإرهابى محمد عفيفى؟

انتهت أحداث الحلقة الخامسة عشر من مسلسل "الاختيار 2" ببعض المشاهد الحقيقة من مأمورية عرب شركس في فجر 19 مارس 2014 باقتحام مخزن السلاح والمتفجرات، والعثور على بعض الأوراق لمخططات اغتيال شخصيات مهمة، ونتج عن هذه العملية استشهاد العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، والقبض على الإرهابي محمد هارون، الإرهابي محمد عفيفي وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما.



وترصد"الدستور" أبرز المعلومات عن الإرهابي محمد عفيفي، والتي جاءت على النحو التالي:

- اسمه محمد علي عفيفي بدوي ناصف.

- قيادي في جماعة أنصار بيت المقدس.

- ولد في محافظة كفر الشيخ.

- في سن الـ37 انتقل للسكن في القاهرة بمنطقة حلمية الزيتون، وافتتح بها مطعم للمأكولات الشعبية.

- أثناء وجوده بالقاهرة، كان دائم حضور الدروس الدينية للشيخ فوزى السعيد، في مسجد العزيز بالله بالزيتون.

- وكان محمد على من حراس مداخل ومخارج اعتصام رابعة الإخواني، وعقب فضه من قبل القوات الأمنية تم تكليفه هو وصديقه محمد بكري هارون وفهمي عبدالرؤوف مع مجموعات أخرى بحماية المظاهرات بالأسلحة.

- قدم لهم أحد الأشخاص تمويلًا قدره ٢٢٠ ألف دولار، كما جمع لهم أحد الأعضاء تبرعات داخلية زادت على ٢٠٠ ألف جنيه، وقاموا بالسطو على سيارات لمسيحيين، ومحلات صرافة، وشاحنات نقل أموال.

- تم سجنه لمدة عامين من قبل.

- تولى قيادة التنظيم في المحافظات البعيدة عن سيناء، ونجح فى تشكيل خلايا إرهابية في منطقة المطرية، والقليوبية، والجيزة، وكفر الشيخ، والمنصورة، و٦ أكتوبر، وقنا، وبنى سويف، والشرقية، وكان يرسل المجندين الجدد لتلقى التدريبات في سيناء.

- تواصل مع الضابط الخائن محمد عويس للحصول على معلومات عن الشهيد محمد مبروك ضابط الأمن الوطني.

- أُلقي القبض على محمد عفيفي في عام 2014، وأحيل للنيابة العامة، وحكم عليه بالإعدام هو و٦ آخرين في قضية خلية عرب شركس وتم تنفيذ الحكم في 17 مايو 2015.

مسلسل "الاختيار 2" يعرض على قناة ON الساعة 9 مساء ويعاد الساعة 2 صباحًا والساعة 3.30 عصرًا، ويعرض على قناة ON دراما الساعة 10.15 مساءً ويعاد الساعة 4 صباحًا والساعة 11.30 صباحًا والساعة 4.45 مساءً.

المسلسل من تأليف هانى سرحان، وإخراج بيتر ميمى، وإنتاج شركة سينرجى وبطولة كريم عبد العزيز، أحمد مكى، إياد نصار، بشرى، إنجى المقدم، أسماء أبو اليزيد، هادي الجيار، أحمد حلاوة، أحمد شاكر عبد اللطيف، محمد علاء، إسلام جمال، أحمد سعيد عبد الغنى، سلوى عثمان على الطيب طارق صبرى، عمر الشناوى، وعدد من الفنانين الشباب.



