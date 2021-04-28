أمسية شعرية ومسرح عرائس.. احتفالية بليالى رمضان فى ثقافة أسيوط

تتوالي فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة أسيوط، حيث أقيمت إحتفالية بقصر ثقافة أسيوط بدأت بالسلام الوطني، أعقبها آيات من الذكر الحكيم للقارئ والمبتهل الشيخ شحاته الزاوي.

تلاه كلمة الدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بأسيوط بعنوان "روحانيات رمضانية" والذى قدم لمحات من الاحتفال بقدوم شهر رمضان المبارك، كما قدم رؤية جوهرية حول ليلة القدر والروحانيات التي تتميز بها.

أعقبها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من كبار أدباء الصعيد وعلى رأسهم الشاعر محمد أبو شناب رئيس مجلس إدارة نادي الأدب ببيت ثقافة منفلوط والشعراء كريمة ثابت، مصطفى رشوان السلامي، تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية، بالإضافة إلى الفقرات الفنية للأطفال منها ورشة قدمتها الفنانة شذا أحمد توفيق، وعرض مسرح عرائس للفنان إسلام بسطا.

وقدمت فرقة قصر ثقافة أسيوط النور للمكفوفين اسكتش مسرحي بعنوان " يا ماما حوا"، بالإضافة إلى عرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للآلات الشعبية وقدمت باقة من التابلوهات التراثية التي استمتع بها الجمهور، وعرض فني لفرقة قصر ثقافة اسيوط للفنون الشعبية بقيادة المدرب محمود يحيي وبإشراف الفنان عمرو عبد المحسن، وكوكتيل من الأغانى الرمضانية التي قدمتها فرقة قصر ثقافة أسيوط للموسيقى العربية بقيادة المايسترو حسام حسني، بحضور مدير عام فرع أسيوط، ولفيف من القيادات الثقافية والتنفيذية.

عقد قصر ثقافة الغنايم أمسية شعرية، شارك فيها نخبة من المبدعين الشعراء وعلى رأسهم الشاعر ياسر النجدى والشعراء كمال عقوقة، أحمد فراج، عبد الرؤوف عبد اللطيف، محمد بخيت، تباري الأدباء بقصائدهم الإبداعية التي تنوعت ما بين الفصحى والعامية.

واختتم اللقاء بسماع المواهب الأدبية الشابة، بجانب ورشة فنية للأطفال قدمها الفنان علاء هنتش حيث تم التعبير عن فانوس رمضان، بالإضافة إلى عرض فني لفريق كورال أطفال صدفا والتي قدمت مجموعة متنوعة من الأغاني الرمضانية التي نالت إعجاب الجمهور.

حفل بثقافة اسيوط

حفل بثقافة اسيوط

حفل بثقافة اسيوط

حفل بثقافة اسيوط