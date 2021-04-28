إطلاق الرصاص وجمع مال.. تفاصيل الحلقة 16 من «ضل راجل»

شهدت أحداث مسلسل "ضل راجل" الذي يقوم ببطولته الفنان ياسر جلال، استمراره فى جمع الأموال من أجل شراء الفيديو الذي يثبت زواج ابنته في السر من أحد الشباب، وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمد يسري، بينما قام شقيق والدته ببيع التاكسي الخاص به، الشخصية التي يقدمها الدكتور الفنان أحمد حلاوة.

واستمر جلال في جمع الأموال، حيث وفر ما يقرب من 15 ألف جنيه أخرى، وذلك من مال قد ادخرته زوجته الشخصية التي تقدمها الفنانة نرمين الفقي، بينما قامت الدكتورة ملك (الفنانة نور اللبنانية) بإرسال مبلغ له لمساعدته، وذلك عن طريق مندوب، بينما وجه لها الشكر على تلك المساعدة خاصة بعد وقوفها بجانب شهد ابنته الشخصية التي تقدمها الفنانة رنا رئيس.

وضمن أحداث الحلقة تعرض الضابط المكلف بقضية شهد وهي الشخصية التي يقدمها الفنان محمود عبد المغني لطلق نارى وذلك بعد وجوده في أحد الأكمنة التي يبحث فيها عن بعض الإرهابيين، لتنتهي الحلقة السادسة عشر عند هذا المشهد.

مسلسل "ضل راجل" يشارك في بطولته عدد كبير من الفنانين والفنانات من بينهم نرمين الفقي وأحمد حلاوة ورنا رئيس ونور اللبنانية ومحمود عبدالمغني وإنعام سالوسة ومجدي فكري ورباب ممتاز وأشرف زكي وماجدة منير ومحمد يسري وميدو عادل وهدى الإتربي وآخرون، وهو من تأليف أحمد عبد الفتاح ومن إخراج أحمد صالح وهو من إنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي.

وكانت قناة الحياة قد أعلنت مواعيد عرض مسلسل "ضل راجل" للنجم ياسر جلال، على شاشتها، وذلك فى تمام الساعة 11:30 مساء يوميا، ويعاد الساعة 4:00 صباحًا، أول مرة، ثم الإعادة الثانية 7:45 صباحا، والإعادة الثالثة 4:45 مساء.

ويشارك في السباق الرمضاني عدد كبير من الأعمال الفنية من بينها مسلسل «نسل الأغراب» من بطولة أحمد السقا وأمير كرارة، من تأليف وإخراج محمد سامي، ومسلسل «الاختيار 2» من بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي، سيناريو وحوار هاني سرحان، وإخراج بيتر ميمي.

بينما يشارك الفنان محمد رمضان بمسلسل «موسى» بطولة وسمية الخشاب، وهو سيناريو وحوار ناصر عبدالرحمن وإخراج محمد سلامة ومسلسل «نجيب زاهي زركش» ليحي الفخراني والذي وهو للكاتب عبد الرحيم كمال ومن إخراج شادي الفخراني ومسلسل «اللي مالوش كبير» من بطولة الفنانة ياسمين عبد العزيز وأحمد العوضي، من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج مصطفى فكري ومسلسل «ملوك الجدعنة» من بطولة الفنان مصطفى شعبان وعمرو سعد وياسمين رئيس، ومن إخراج أحمد خالد موسى وعدد آخر من الأعمال الفنية.