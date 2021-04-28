بعد عرضها فى «الاختيار 2».. كل ما تريد معرفته عن مأمورية عرب شركس

عرضت اليوم الحلقة الـ 15 من مسلسل «الاختيار 2»، للنجمين كريم عبدالعزيز وأحمد مكي، على قناة «On E».

واستعان المخرج بيتر ميمي بمشاهد حقيقية من مأمورية عرب شركس، والتي تم فيها مهاجمة وكر الجماعة الإرهابية وأسفرت عن استشهاد العقيدين ماجد أحمد كمال شاكر وماجد أحمد إبراهيم صالح، وتم عرض مشاهد حقيقية من جنازتهما العسكرية.

وانتهت أحداث الحلقة ببعض المشاهد الحقيقة من مأمورية عرب شركس في فجر يوم 19 مارس واقتحام مخزن السلاح والمتفجرات، والعثور على بعض الأوراق التى تحتوى على مخطط لاغتيال شخصيات مهمة ونتج عن هذه العملية استشهاد العميد ماجد أحمد إبراهيم صالح، والعقيد ماجد أحمد كمال شاكر، والقبض على الإرهابي محمد هارون، والإرهابي محمد عفيفي وتم تنفيذ حكم الإعدام فيهما.

البداية

ترجع البداية بملاحقة أجهزة الأمن لمنفذي عدد من الحوادث الإرهابية آنذاك الوقت، من بينها اغتيال 6 من رجال الشرطة العسكرية في مسطرد، واغتيال اللواء محمد السعيد مدير المكتب الفني لوزير الداخلية، وتفجير مديرية أمن القاهرة.

وداهمت قوات مشتركة من الجيش والشرطة في 19 مارس 2014 مخزنا مهجورا بمنطقة "عرب شركس" بمحافظة القليوبية، واشتبكت مع مجموعة مسلحة داخله، وقبضت على عدد من المسلحين وقتلت 6 آخرين.

واعترف المتهمون بتلقيهم التدريب على يد الإرهابى أبوعبيدة فى سيناء لمدة ستة أشهر، وأرشدوا على 6 من المنتمين لجماعة بيت المقدس الذين تلقوا أموالا لتفجير عدد من أقسام الشرطة والمنشآت العامة بعدة محافظات، بعد أن تم تزويدهم بالأسلحة والمتفجرات، وقد أمر اللواء محمد إبراهيم وزير الداخلية وقتها بتوجيه مأموريات وفرق مشتركة من رجال الأمن الوطنى والعام بالتعاون، مع المباحث الجنائية، للتوصل إلى المتهمين والقبض عليهم قبل ارتكابهم الأعمال الإرهابية.

المضبوطات

عثرت الأجهزة الأمنية على مواد شديدة الانفجار بإجمالي 1580 كيلو جرامًا، و20 برميل بلاستيك من مادة "الإنفو"، و3 براميل بلاستيك من مادة أمنيوم بروكسيد شديدة الانفجار بإجمالي 180 كيلو جرامًا، و14 برميلا من الصاج من مادة "T.N.T" بودرة شديدة الانفجار بإجمالي 1040 كيلو جرامًا.

وقضت المحكمة العسكرية، في أكتوبر 2014، بإعدام المحكوم عليهم شنقا، لإدانتهم بارتكاب هذه الجرائم، وبعدها أيدت المحكمة العليا الأحكام ورفضت طعون المحكوم عليهم.