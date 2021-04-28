دنقلا للغناء والموسيقى التراثية تحيى ليلة من ليالى المقامات الروحية

يواصل صندوق التنمية الثقافية٬ في التاسعة من مساء اليوم الأربعاء٬ الموافق السادس عشر من رمضان٬ فعاليات البرنامج الثقافي والذي ينظمه قطاع صندوق التنمية الثقافية٬ خلال شهر رمضان الكريم٬ في كافة مراكزه الثقافية والإبداعية مع تطبيق كافة الإجراءات الإحترازية٬ التي يحرص ويؤكد عليها صندوق التنمية الثقافية٬ بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

يقيم مركز إبداع قبة الغوري في مقره الكائن بشارع الأزهر٬ حفل جديد من حفلات فرقة "التنورة" التراثية. وتقوم فكرة التنورة علي اللفيف أو الدوران حول النفس٬ حيث يدور راقص التنورة٬ حول نفسه وكأنها رقصة حول الكون.

وفى بيت السحيمى بشارع المعز، يقدم الفنان الراوي المتميز "عزت السوهاجى" وفرقته آخر ليالى السيرة الهلالية.

ويقدم أوركسترا بيت العود العربى أمسية موسيقية متميزة بقصر الأمير طاز٬ بمقره الكائن خلف قسم الخليفة٬ حيث يضم البرنامج مجموعة مختارة من أشهر الأعمال لآلة العود من ألحان كبار الموسيقيين العرب والمصريين. نذكر من بينها: كل ده كان ليه للموسيقار محمد عبد الوهاب٬ عش أنت للمطرب فريد طرش٬ تقاسيم شرقية٬ بعيد عنك لكوكب الشرق أم كلثوم وغيرها.

وفى السيدة نفيسة، يستمر مركز طلعت حرب الثقافى فى تقديم ليالى مسرحية العرائس "الليلة الكبيرة"، بالتعاون مع البيت الفنى للمسرح، يعقب العرض مجموعة من الورش الفنية لأطفال المنطقة.

وللأطفال أيضاً.. تقدم الفنانة رحمة محجوب ورشة حكى جديدة بعنوان "حكايات شهرزاد" بمركز إبداع الطفل (بيت العينى) خلف الجامع الأزهر.

كما يستقبل بيت السنار الأثري بحي السيدة زينب٬ التابع لقطاع التواصل الثقافي بمكتبة الأسكندرية برئاسة الدكتور مصطفى الفقي٬ ليلية جديدة من ليالي المقامات الروحية٬ في دورتها السادسة٬ والتي تقام تحت شعار :"فلنسمع حتي نري.. ونري حتي نسمع"٬ والتي ينظمها صندوق التنمية الثقافية٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وتحت رعاية البنك الأهلي المصري٬ وبنك مصر .

ويشارك في حفل الليلة من السودان فرقة دنقلا للغناء والموسيقى التراثية٬ بمشاركة فرقة إندونيسيا للإنشاد والموسيقى التراثية. الحفل رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح٬ مؤسس وصاحب فكرة "ليالي المقامات الروحية٬ ومؤسسة فرقة سماع للإنشاد الدولي.