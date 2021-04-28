أم الدنيا مصر.. فى ختام الليلة التاسعة لـ هل هلالك

فى الليلة التاسعة لبرنامج "هل هلالك" بنسخته الخامسة، قدم قطاع شئون الإنتاج الثقافي برئاسة المخرج خالد جلال، مجموعة من الفقرات الفنية للسيرك القومى وفريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب إلى جانب عرض أوبريت الليلة الكبيرة، أمس الثلاثاء، على مسرح ساحة مركز الهناجر للفنون .

شارك البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية برئاسة المخرج عادل عبده، فى برنامج الليلة التاسعة لــ "هل هلالك"، وقدم فريق شباب لايف بفرقة أنغام الشباب برئاسة ماهر عبيد، ميدلى يتضمن باقة من الأغانى الوطنية منها "هلا هيلا ، يونس، بشرة خير، أحلف بسماها وبترابها، يا أغلى اسم فى الوجود، بالأحضان"، إلى جانب ميدلى لأغانى التسعينيات لكبار نجوم الطرب، واختتم الفريق الحفل بأغنية" أم الدنيا مصر"، تغنى بها الفنانون "عماد كمال وأحمد الأمير وعبدالله الجسمي وكمال كمال" .

كما قدم فنانو السيرك القومى مجموعة من أمتع فقرات فنون السيرك القومى برئاسة الفنان وليد طه، التى تعشقها الأسرة المصرية بمختلف أعمارها، منها "الجونجلير، الحربة الصينية، المهرجين، الساحر، التوازن على الزجاجات، الدودة الشقية، الكاوتشوك" .

ويشارك البيت الفنى للمسرح برئاسة المخرج إسماعيل مختار، طوال فترة برنامج "هل هلالك" برائعة الشاعر صلاح جاهين، والموسيقار سيد مكاوي أوبريت "الليلة الكبيرة" من إنتاج فرقة مسرح القاهرة للعرائس برئاسة الفنان محمد نور، ديكور مصطفى كامل، تصميم عرائس للدكتور ناجى شاكر وإخراج صلاح السقا .

هذا إلى جانب ركن خاص للطفل يومياً طوال فترة البرنامج، يقدم فيها ورش للأشغال الفنية تحت إشراف الفنانة "سها كحيل"، يشارك فيها رواد هل هلالك من الأطفال، وكانت ورشة اليوم حول عمل ورسم وتلوين "طبلة المسحراتى" من الورق المقوى.

وتستمر فعاليات برنامج "هل هلالك" حتى يوم ٢١ رمضان الموافق الثالث من شهر مايو المقبل، وتبدأ جميع فعاليات البرنامج فى الثامنة والنصف من مساء كل ليلة، وأسعار التذاكر ٣٠ و٢٠ جنيها، مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، حرصاً على الجمهور .

هل هلالك

هل هلالك

هل هلالك

هل هلالك

هل هلالك

هل هلالك