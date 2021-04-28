«اَللّهُمَّ قَرِّبْنى فى رمضان اِلى مَرضاتِكَ».. أدعية مستحبة فى السادس عشر من رمضان
يبحث المسلمون عن أدعية رمضان للتقرب إلى الله، وترصد "الدستور" دعاء اليوم السادس عشر من الشهر الكريم.
عن ابن عَبَّاسٍ، عَنِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِيهِ لِعَمَلِ الْأَبْرَارِ، وَ جَنِّبْنِي فِيهِ مُرَافَقَةَ الْأَشْرَارِ، وَ أَدْخِلْنِي فِيهِ بِرَحْمَتِكَ دَارَ الْقَرَارِ، بِإِلَهِيَّتِكَ يَا إِلَهَ الْعَالَمِينَ".
فضل دعاء اليوم السادس عشر من شهر رمضان المبارك
"مَنْ دَعَا بِهِ أُعْطِيَ يَوْمَ خُرُوجِهِ مِنْ قَبْرِهِ نُوراً سَاطِعاً يَمْشِي بِهِ، وَ حُلَّةً يَلْبَسُهَا، وَ نَاقَةً يَرْكَبُهَا، وَ سُقِي مِنْ شَرَابِ الْجَنَّةِ".
ومن الأدعية المستحبة في رمضان:
-اللهم افتح لي فيه أبواب الجنان، واغلق عني فيه أبواب النيران، ووفقني فيه لتلاوة القرآن، يا منزل السكينة فى قلوب المؤمنين.
-اللـهم اجعل صيامي فيه بالشكر والقبول على ما ترضاه ويرضاه الرسول، محكمة فروعه بالأصول، بحق سيدنا محمد وآله الطاهرين، والحمد لله رب العالمين.
-اللهم اجعل لي فيه إلى مرضاتك دليلاً، ولا تجعل للشيطان فيه علي سبيلاً، واجعل الجنة لي منزلًا ومقيلًا، يا قاضي حوائج الطالبين.
-اللـهم اجعلني فيه محبًا لأوليائك، ومعاديًا لأعدائك، مستنًا بسنة خاتم أنبيائك، يا عاصم قلوب النبيين.
-اللهم افتح لي فيه أبواب فضلك، وانزل عليَ فيه بركاتك، ووفقني فيه لموجبات مرضاتك، واسكني فيه بحبوحات جناتك، يا مجيب دعوة المضطرين.
-«اَللّهُمَّ اجْعَلْ صِيامي في رمضان صِيامَ الصّائِمينَ وَقِيامي فيِهِ قِيامَ القائِمينَ، وَنَبِّهْني فيهِ عَن نَوْمَةِ الغافِلينَ، وَهَبْ لي جُرمي فيهِ يا اِلهَ العالمينَ، وَاعْفُ عَنّي يا عافِيًا عَنِ المُجرِمينَ.
-«اَللّهُمَّ قَرِّبْني في رمضان اِلى مَرضاتِكَ، وَجَنِّبْني فيهِ مِن سَخَطِكَ وَنَقِماتِكَ، وَوَفِّقني فيهِ لِقِرائَةِ اياتِِكَ، بِرَحمَتِكَ يا أرحَمَ الرّاحمينَ».
-اللهم أعنا فيه على الصيام والقيام، اللهم اجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانا واحتسابا.
-اللهم سلمنا لرمضان، وسلمه لنا، وتسلمه منا متقبلا.
-اللهم اجعله شهر عز للإسلام والمسلمين، واجعله شهر للنصر والتمجيد في كل مكان يا رب العالمين.