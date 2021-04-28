التحالف العربى يعلن إحباط هجوم للحوثيين على السعودية

أعلن التحالف العربي بقيادة السعودية ليلة الأربعاء، أن قواته أحبطت هجومًا جديدًا من قبل الحوثيين بطائرة مسيرة مفخخة على جنوب المملكة، حسبما أفادت وكالة أنباء “واس” السعودية .

ونقلت وسائل إعلام سعودية عن التحالف العربي قوله إن قواته اعترضت ودمرت طائرة مسيرة مفخخة أطلقت باتجاه المملكة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وذكر التلفزيون الرسمي السعودي، في الساعات الأولى من صباح الأحد الماضي (بالتوقيت المحلي)، أن التحالف العسكري الذي تقوده الرياض دمر طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه جنوب المملكة.

وأكد التحالف أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني، موضحًا أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وأعلن الحوثيون فجر الجمعة عن تنفيذ عمليتين هجوميتين الأولى استهدفت قاعدة الملك خالد في خميس مشيط بطائرتين مسيرتين، والثانية استهدفت شركة "أرامكو" في جيزان بطائرة مسيرة.

وكثف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

وفي وقت سابق، قال التلفزيون الرسمي السعودي، إن التحالف العربي بقيادة الرياض اعترض طائرة مسيرة مفخخة أطلقها الحوثيون أمس ، صوب جنوب المملكة.

وشدد التحالف على أنه سيتخذ الإجراءات العملياتية اللازمة لحماية المدنيين بما يتوافق مع القانون الدولي الإنساني.

وأوضح التحالف في بيان أن محاولات الجماعة العدائية ممنهجة ومتعمدة لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية.

وكثف "أنصار الله" في الأسابيع الأخيرة هجماتهم ضد السعودية، بالتزامن مع الهجوم العسكري الذي شنه الحوثيون في مسعى لإحكام السيطرة على محافظة مأرب اليمنية.

وأعلن التحالف العربي بقيادة السعودية اعتراض وتدمير طائرة بدون طيار مفخخة أطلقتها جماعة "أنصار الله" الحوثية في الساعات الأولي من صباح أمس الخميس باتجاه مدينة خميس مشيط في المملكة.

وتقود السعودية، منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس، عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.