أوتار منال محيى الدين تبهج جمهور الغورى (صور)

أقامت فنانة الهارب دكتور منال محيي الدين، مساء أمس الثلاثاء 27 أبريل، أمسية موسيقية مميزة أبهرت جمهور قبة الغوري بشارع الأزهر، جاء ذلك في إطار استمرار البرنامج الثقافي والفني الذي يقدمه قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة دكتور فتحي عبد الوهاب بمراكز الإبداع المتنوعة خلال شهر رمضان الكريم، مع اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية.

وقدمت "محيى الدين" برنامجًا منوعًا ضم أعمال ومؤلفات موسيقية لكبار الملحنين والمطربين: "عزيزة" لعطية شرارة، ميدلي أسمهان، "حلاوة شمسنا" ميدلي لعلي إسماعيل، ميدلي عمر خيرت و"ميس الريم" للرحباني.

صندوق التنمية الثقافية

ويسير صندوق التنمية الثقافية بخطى سريعة ومدروسة فى نفس الوقت نحو تحقيق مفهوم التنمية الثقافية الشاملة وفق منظومة متكاملة تهدف لدعم الفنون والثقافة والارتقاء بها ونشرها لدى مختلف فئات الشعب، وفى سبيل ذلك أقام العديد من المكتبات العامة والمراكز الثقافية فى مختلف القرى والنجوع والأحياء الشعبية وهذا من أهم الأعمال التى تضرب فى عمق مفهوم التنمية الثقافية، وبلغ عدد المكتبات التى أنشأها الصندوق فى أماكن لم يكن من المتصور إقامة مثل هذه المكتبات بها حوالى 90 مكتبة.

كما أن فلسفة تحويل المواقع الأثرية – بعد ترميمها – إلى مراكز إبداع فنى كان لها عظيم الأثر فى تنمية المستوى الثقافى لجموع السكان المحيطين بهذه المراكز وخصوصًا أنه تم إمداد هذه المواقع بكافة المتطلبات التى تكفل لها أداء دورها الثقافى والفنى، وقد بدأت التجربة عام 1996 ببيت الهراوى وامتدت حتى وصل عدد المواقع الأثرية التى تم تحويلها إلى مراكز إبداع فنى تابعة للصندوق إلى (17 ) مركزًا.

ومن ناحية أخرى، فإن صندوق التنمية الثقافية يتولى إدارة وتنظيم ودعم العديد من المهرجانات الثقافية والفنية فى السينما والمسرح والفنون التشكيلية والتى تعمل على دعم هذه الفنون والدفع بها فى عملية التنمية والتطوير ومنها: المهرجان القومى للسينما المصرية، المهرجان القومى للمسرح، مهرجان المسرح التجريبى، سمبوزيوم النحت الدولى بأسوان، مهرجان سينما الطفل.

منال محيي الدين

منال محيي الدين