كوبيش يبحث تطورات الملف الليبى مع مسؤولين أوروبيين

قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش، ومنسق بعثة الأمم المتحدة ريزدون زينينجا، عقدا اجتماعاً بعدد من المبعوثين الخاصين والسفراء ومسؤولين آخرين رفيعي المستوى يمثلون فرنسا وبريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا وإيطاليا، ضمن مجموعة الدول الثلاثة دائمة العضوية + 2.



وأضافت البعثة - في بيان نقلته بوابة إفريقيا الإخبارية الليبية، - أن المشاركين أكدوا أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات الليبية في 24 ديسمبر، والإسراع في سحب القوات الأجنبية من ليبيا، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار وقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة منها القرارين رقم 2570 (2021) و2571 (2021) اللذين اعتمدهما مجلس الأمن مؤخراً.



وناقش المجتمعون الخطوات التالية المحتملة لتنفيذ خارطة الطريق، التي أقرها ملتقى الحوار السياسي الليبي وقراري مجلس الأمن الدولي.

وبحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع أعضاء هيئة تدريس جامعة سرت وطلابها وأعيان المدينة تحديات المرحلة الراهنة وآليات تحقيق المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي أن ذلك جاء خلال زيارة المنفي، لجامعة سرت عقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

و استعرض أعيان سرت المشاكل والمعوقات التي تواجه المدينة والحلول المقترحة بالخصوص، و قامت الجامعة في نهاية اللقاء بتقديم درع للمنفي تكريما له على جهوده المبذولة.

و علي صعيد آخر ،بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري.

و استعرض الاجتماع - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - الذي عقده اليوم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وممثلو المنظمة الدولية، التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، و أهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

و ناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الترتيبات الخاصة بالمركز الإعلامي، الذي تعكف المفوضية حالياً على تجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه قريبا.