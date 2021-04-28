ضبط محطة وقود تلاعبت بما يقرب من مليون لتر سولار وبنزين بالبحيرة

شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندس مجدى الخضر وكيل وزارة التموين، بالاشتراك مع مباحث التموين، حملة مكبرة للرقابة على محطات تموين البنزين والسولار، من أجل مراقبه الأسعار، والضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب في جميع المواد التموينية.

وأسفرت الحملة، التى شارك فيها العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين، عن ضبط إحدى محطات الوقود لتلاعبها في كمية قدرها 834000 لتر سولار، وكمية قدرها 41500 لتر بنزين 80، وتجميع كمية قدرها 32000 لتر بنزين 92، وذلك خارج المحطة والتلاعب في جهاز المتابعة وأجهزة atg وبيعها بالكامل خارج المنظومة.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتم تحرير محضر بالواقعة.

يأتى ذلك بناءً على توجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، ومجدي الخضر، وكيل وزارة التموين، وتعليمات سميرالبلكيمي مدير عام الإدارة العامة للتجارة الداخلية، وبالتنسيق مع العقيد وجدى الصيرفي رئيس مباحث التموين.

كما تمكنت الحملة من ضبط مصنع جبن يعمل بدون ترخيض تحت بئر السلم، وغير مستوفي الاشتراطات الصحية، داخل أراضٍ زراعية، وتم التحفظ على 40 صفيحة جبن وزن الصفيحة 19 كيلو، كما تم التحفظ على طن لبن وطن ملح مجهول المصدر.

كما تم ضبط محل يقوم ببيع مربى منتهية الصلاحية، ومحل عطارة يقوم بعرض سلع غذائية مجهولة المصدر، و2 محل جزارة يقوم بعرض لحوم مكشوفة ومعرضة للأتربة والميكروبات، بالإضافة إلى ضبط خمس محلات بقالة لعدم الإعلان عن الأسعار.

وفي مجال المخابز تم ضبط 12 مخبزًا، عبارة عن 10 مخابز تقوم بإنتاج خبز ناقص الوزن و2 مخبز يقوم بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وتم تحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة لاتخاذ اللازم.