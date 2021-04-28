الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

طلاب رابعة ابتدائى وأولى إعدادى والأول والثانى الثانوى يؤدون امتحانات نهاية العام.. اليوم

طلاب
طلاب

يؤدي طلاب الصفين رابعة ابتدائي، والأول الإعدادي، امتحان نهاية العام الدراسي، بينما يستكمل طلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، باقي امتحاناتهم المجمعة، حيث يؤدي الطلاب الامتحانات بنظام الامتحانات المجمعة متعددة التخصصات بنظام اختيار من متعدد.

وبدأت المدارس الابتدائي والإعدادي والثانوي، في إعطاء الطلاب امتحان المواد خارج المجموع، لحلها من المنزل وإعادة إرسالها للمدرسة، وفقًا للجدول الذي تحدده كل إدارة تعليمية.

وعلى صعيدًا آخر، تستكمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، استعدادات امتحانات الثانوية العامة العام الدراسي 2020/2021.

وأعلنت الوزارة، عن آخر موعد لتسليم استمارات الثانوية العامة، مشيرة إلى أن الخميس 6 مايو 2021، هو آخر يوم لتسليم الاستمارات.

وأصدرت الوزارة تعليمات بشأن استلام الاستمارات لطلاب الثانوية العامة، على أن تشتمل الاستمارة الإلكترونية الخاصة بالطالب على ثلاث استمارات «الاستمارة الإلكترونية- الإقرار - تحقيق الشخصية ورقم الجلوس - الإقرار الخاص بالمنازل- الإقرار الخاص بالراسبين» مع ضرورة توقيع الطالب وولي أمره على الإقرارات، وتعتمد من المدرسة.

وشدد الوزارة على ضرورة مراجعة المرشد التعليمي للمدرسة البيانات، من حيث مواد التخصص، واللغة الأولى، واللغة الثانية، والديانة، والمواد المترجمة، ومواد الرسوب.

وكذلك توضيح اللغة الأولى، ولو كان الطالب المعفي من اللغة الثانية يرفق صورة من طلب الإعفاء باستمارة التقدم، موضحًا به الشعبة والمواد التخصصية التي يريد أن يؤدي الامتحان بها.
 

كما شددت الوزارة على طلاب مدارس اللغات تحديد المواد المترجمة التي يريدون أداء الامتحان فيها.

وبالنسبة للطلاب الراسبون، حدد الوزارة أن يتم سداد مبلغ 18 جنيهًا نظير استخراج بيان درجات للطلبة الراسبين، وتقوم المدرسة بتجميع الطلاب في حوالة واحدة باسم مدير عام الإدارة العامة للامتحانات.

وبالنسبة لطلاب المدارس الخاصة والخدمات والمنازل المستجدون يتم تسجيل الاستمارة بمعرفة الطلاب من المدرسة، بالإضافة إلى إرفاق بيان نجاح للصف الثالث الإعدادي والأول والثاني الثانوي، ويتم التصديق عليها من شئون الطلبة بالمديرية، ويتم تجميع كل 20 إيصال سداد الخاص برسم الامتحان في كشف مجمع، ويتم تدبيسهم معًا وإضافة الرقم القومي لكل طالب.

و بالنسبة للطلاب الذين سددوا رسوم الامتحانات 202 جنيه، يتم تحصيل مبلغ 8 جنيهات من الطلاب، وسوف يتم سدادها بقسيمة مجمعة من المدرسة فور طلبها منهم بالنسبة للسنة الأولى والسنة الثانية، و مبلغ 410 بالنسبة للسنة الثالثة والرابعة.

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