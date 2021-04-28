الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

«الوزراء» السعودى يدعو المجتمع الدولى للوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية

مجلس الوزراء السعودي
مجلس الوزراء السعودي

بحث مجلس الوزراء السعودي مستجدات الأحداث في المنطقة والعالم، مشددًا على مضامين كلمة المملكة أمام مجلس الأمن الدولي في الجلسة المنعقدة ‏تحت البند "الحالة في الشرق الأوسط، بما في ذلك ‏المسألة الفلسطينية"، وما عبرت عنه من القلق العميق لدول المنطقة من الخطوات ‏التصعيدية التي تتخذها إيران ‏لزعزعة الأمن والاستقرار الإقليمي، ومن ضمنها برنامجها ‏النووي.

واستعرض المجلس - وفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية  الرسمية "واس" - دور إيران الهدام من خلال دعمها الميليشيات الحوثية الإرهابية وهجماتها على المنشآت النفطية والمدنيين والبنية التحتية، وكذلك دعوة المملكة المجتمع الدولي إلى الوقوف ‏بحزم تجاه السياسات الإسرائيلية والدفع بعملية السلام قدمًا للوصول إلى اتفاق يعيد للشعب ‏الفلسطيني حقوقه المشروعة.‏

ووافق مجلس الوزراء، على مذكرة تفاهم في شأن الحوار الاستراتيجي بين وزارة الخارجية في المملكة العربية السعودية ووزارة الخارجية والتعاون الدولي في جمهورية إيطاليا، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وفوض المجلس، وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية رئيس مجلس إدارة معهد الإدارة العامة - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب البحريني في شأن مشروع مذكرة تفاهم بين معهد الإدارة العامة في المملكة العربية السعودية ومعهد الإدارة العامة في مملكة البحرين، و التوقيع عليه، و من ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ووفقا لوكالة الأنباء السعودية، أقر المجلس، مذكرة تعاون بين الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية ووزارة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية في اليابان في مجال المنتجات الطبية.

ووافق، على تجديد عضوية خالد بن حسن بن عبدالكريم القحطاني، وناصر بن عبداللطيف بن أحمد الفوزان، ومحمد بن عبدالله بن محمد السبيعي، أعضاءً في مجلس إدارة مركز الملك عبدالعزيز للخيل العربية الأصيلة - ممثلين من القطاع الخاص من المختصين أو المهتمين بالمجالات ذات العلاقة بنشاط المركز.

وأقر جدول تصنيف مخالفات استخدام المواقف في المواقع التجارية  والأماكن العامة، كما وافق مجلس الوزراء، على تنظيم هيئة المحتوى المحلي و المشتريات الحكومية.

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