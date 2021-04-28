هل ينتقم باسل خياط بعد كشف تفاصيل التآمر عليه فى «حرب أهلية»؟

يترقب المشاهدون الحلقات المقبلة من مسلسل "حرب أهلية"، في انتظار ما إذا كان يوسف (باسل خياط) سينتقم من زوجته فريدة (أروى جودة) ومريم (يسرا)، خاصة بعدما تكشف له كيف تمكن الاثنان من نسج خيوط المؤامرة حوله والإيقاع به من أجل استرجاع حق مريم.

وخلال أحداث الحلقة الخامسة عشر يتكشف لباسل كيف تمكنت مريم من كشف خدعته واتفاقها مع صديقتها فريدة على الإيقاع به، فيما يبدو يوسف في حالة صدمة مستمرة حتى نهاية الحلقة خاصة مع استدعاء زوجته الشرطة للقبض عليه بتهمة التهجم عليها.

في "حرب أهلية" تقوم يسرا بدور مريم، وهي طبيبة تجميل، هجرها زوجها وابنتها، وهي ليست على علاقة جيدة بهما، بالتوازي تدور علاقة مريبة بينها وبين طبيبها النفسي، كذلك تعيش معها في المنزل نور (مايان السيد) التي تعتبرها ابنتها، وحتى الآن لا نعرف طبيعة صلة القرابة بينهما.

ويدور "حرب أهلية" حول طبيبة التجميل "مريم" التي تعاني من انهيار حياتها الأسرية بسبب اهتمامها بعملها على حساب عائلتها، فتحاول استرجاع ما خسرته بكل الطرق الممكنة.

ويعرض مسلسل "حرب أهلية" عبر قنوات cbc، حيث يعرض للمرة الأولى في الثامنة إلا الربع مساءً والإعادة الأولى في الواحدة إلا الربع صباحا والإعادة الثانية في تمام السابعة والنصف مساء والإعادة الثالثة في الثانية عشرة إلا ربع ظهرًا، كما يعرض بواقع 4 مرات أخرى عبر قناة سي بي سي دراما ويعرض العمل أيضا عبر قنوات دبي في العرض الخليجي.

"حرب أهلية" من بطولة يسرا وباسل خياط وجميلة عوض ومايان السيد، وأروى جودة ورشدي الشامي وسينتيا خليفة، وعدد كبير من نجوم الفن، وهو إنتاج العدل جروب، بمشاركة سينرجي وتأليف منة القيعي وأحمد عادل، وإخراج سامح عبد العزيز.