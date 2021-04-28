ضبط 12 شخصًا أثناء محاولة التنقيب عن الآثار بالبحيرة

تمكن ضباط وحدة البحث الجنائى بمركز شرطة بدر بمحافظة البحيرة من ضبط 12 شخصا أثناء تنقيبهم عن الآثار داخل منزل بإحدى الأراضي الزراعية بقرية ٢ سائقين بمركز بدر، بينما تمكن صاحب المنزل بالهرب من مكان الواقعة، وجارٍ ضبطه من قبل قوات الأمن.

وتم التحفظ على أدوات ومكان الحفر، وأخطرت النيابة العامة التى باشرت التحقيق برئاسة المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة.

ترجع الواقعة بتلقى العميد علاء أبو غزالة، مأمور مركز بدر بلاغا من أحمد إبراهيم عبد العزيز، صاحب قطعة أرض مستأجرة بقرية ٢ سائقين بدائرة مركز شرطة بدر، بوجود عدد من الأشخاص يقومون بالحفر داخل منزل مملوك لصاحب المزرعة وقطعة الأرض المستأجرة للتنقيب عن الآثار.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وضباط مباحث مركز بدر لمكان البلاغ، وتبين من المعاينة وجود حفرة كبيرة على بعد 5 أمتار داخل منزل مملوك لشخص يدعى عصام .ح .م، ويقيم بمحافظة الجيزة.

وتمكن ضباط مباحث المركز من القبض على 12 شخصا من المتهمين، كما تم التحفظ على أدوات الحفر، وهى عبارة عن روافع رمال وحبال و2 سيارة ملاكى، وسلاح نارى بحوزة المتهمين، و تم تحرير محضر رقم ٢٧٦٤/ ٢٠٢١ إدارى بدر، وأخطرت النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة حيال الواقعة.

وباشر مصطفى عبد الغفار، وكيل النائب العام، التحقيق بإشراف المستشار أسامة فودة رئيس نيابة كوم حمادة، وأمر بتشكيل لجنة من هيئة الآثار لمعاينة مكان الحفر، وبيان ما إذا كان المكان أثرى، وعما إذا كان توجد به قطع أثرية، من عدمه.

كما أمرت النيابة العامة بتكليف المباحث الجنائية بالتحرى حول الواقعة وظروفها وحجز المتهمين الـ12 على ذمة التحريات وسرعة ضبط وإحضار صاحب المنزل الهارب.