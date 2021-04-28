«الرئاسى الليبى» يبحث توحيد المؤسسات و«الموفوضية» تناقش ملف إطلاق حملات التوعية

بحث مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات الليبية، مع المنظمة الدولية للنظم الانتخابية، ملف إطلاق حملات التوعية الانتخابية للانتخابات القادمة، المزمع إجراؤها في 24 ديسمبر العام الجاري.

واستعرض الاجتماع - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - الذي عقده اليوم رئيس مجلس المفوضية عماد السايح، وممثلو المنظمة الدولية، التحضيرات المبدئية لحملة التوعية الخاصة بتسجيل الناخبين، وأهم المواد والمحتوى الخاص بالحملة، إضافة إلى سبل التواصل مع الشركاء من وسائل الإعلام لتنفيذ خطط التوعية الانتخابية.

وناقش الاجتماع الذي عقد بمقر المفوضية الترتيبات الخاصة بالمركز الإعلامي، الذي تعكف المفوضية حاليًا على تجهيزه بالإمكانيات استعداداً لافتتاحه قريبا.

وفي نفس السياق، بحث رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، مع أعضاء هيئة تدريس جامعة سرت وطلابها وأعيان المدينة تحديات المرحلة الراهنة وآليات تحقيق المصالحة الوطنية وجهود توحيد المؤسسات.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي - وفقا لبوابة أفريقيا الإخبارية الليبية - أن ذلك جاء خلال زيارة المنفي، اليوم لجامعة سرت عقب انتهاء اجتماعه مع اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

واستعرض أعيان سرت المشاكل والمعوقات التي تواجه المدينة والحلول المقترحة بالخصوص، وقامت الجامعة في نهاية اللقاء بتقديم درع للمنفي تكريما له على جهوده المبذولة.

وعلى صعيد آخر، طالبت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا،حكومة الوحدة الوطنية الليبية، بأهمية العمل على تقديم كامل الدعم المالي واللوجستي والفني للمفوضية والتعاون الكامل معها وتذليل كافة الصعاب أمام أداء مهام عملها.

وأعلنت اللجنة - في بيان - عن دعمها الكامل للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، ومجلسها ولدورها في استكمال الاستعدادات اللازمة لإجراء الانتخابات، وذلك خلال لقاء رئيسها أحمد حمزة، اليوم برئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، لوضع تصور لخطة عمل مشتركة تعنى بجانبي التوعية والتثقيف والمراقبة على الانتخابات.

ودعت اللجنة، مجلس النواب الليبي للإبقاء على مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى حين إجراء الانتخابات المقرر لها في ديسمبر المقبل، وذلك لضمان سير الإجراءات والجهود التحضيرية دونما تأخير، مشددة على أهمية تحييد المفوضية ورئاستها عن التجاذبات والصراعات السياسية فيما بين الأطراف السياسية.

وأكد حمزة والسايح أهمية تنسيق الجهود والعمل المشترك لإنجاح الاستحقاق الانتخابي المقرر في 24 ديسمبر القادم، عبر وضع برنامج تدريبي يهدف إلى تدريب المنظمات الحقوقية في مجال التوعية، والتثقيف على العملية الانتخابية لضمان أكثر مشاركة ممكنة للمواطنين.