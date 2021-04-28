فرقة أسوان للفنون الشعبية تتألق بفعاليات مدينة شرم الشيخ

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بشهر رمضان المبارك بفرع ثقافة جنوب سيناء، قدمت فرقة أسوان للفنون الشعبية على المسرح المكشوف بمدينة شرم الشيخ العديد من التابلوهات التراثية المعبرة عن الفلكلور والتراث الأسواني والنوبي، والتي تفاعل معها الحضور، أعقبها أمسية شعرية بقاعة المكتبة العامة بقصر شرم الشيخ ألقى فيها الشعراء أحمد مجدى، ويوسف محسن، عدد من الأبيات والقصائد الشعرية التي تتغنى بحب الوطن بمناسبة الاحتفال بذكرى تحرير سيناء، وروائح الشهر الكريم، وأدارت الأمسية الشاعرة أميمة إسماعيل.

ومن ساحة العلم بالطور العاصمة، بدأت الفعاليات الليلة السابعة بعرض لمسرح عرائس الطفل بعنوان «رمضان كريم»، فكرة وإعداد انتصار إبراهيم، تناول العرض مظاهر الاحتفال بالشهر الكريم، وما يصاحب ذلك من عادات ومعاملات، تلاها تقديم عرض فني لفرقة كورال أطفال طور سيناء قدم خلالها عدد من أغاني التراث المرتبط بشهر رمضان، ومجموعة من الأغاني الوطنية منها «عظيمة يا مصر» غناء المجموعة، إشراف انتصار إبراهيم، أعقبها تقديم عرض فني لفرقة طور سيناء للإنشاد الديني بقيادة الفنان حسام عبد الهادي، قدم خلالها باقة من الأناشيد والابتهالات الدينية والأغاني الوطنية منها «إنها أرض الكنانة والسفينة» غناء المجموعة، «صلى الله على محمد» للمنشدة الصغيرة نور أحمد، والتي نالت إستحسان الحضور.

وأقام قصر ثقافة طور سيناء ورشة حكي قصصي بعنوان «قصص الأنبياء» تناولت قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام، مؤكدة على ضرورة الصبر عن الإبتلاء، أعقبها ورشة فنية للفوم الملون، تدريب مجدي السعيد، موجه أول التربية الفنية، قام خلالها بتعريف المشاركين بالخامات المستخدمة خلال الورشة، ومنها ورق البرستول الملون، والفوم جليتر، ومادة لاصقة، تلاها تدريب المشاركين على عمل نموذج فني لفانوس رمضان بشكل مبسط.

واستكملت الورشة الفنية لذوي الاحتياجات، تدريب عبد الرحمن ناصر، معلم أول زخرفة، حيث قام خلال الورشة بتنفيذ مقلمة لحفظ الأدوات الكتابية بشكل فني بسيط مستخدم ورق النصبيان والفوم جليتر وبعض المواد اللاصقة.

وعقد بقاعة الفنون ورشة فنون تشكيلية بعنوان «مجسم منظر طبيعي» تدريب مدير قصر الطور، بهدف التدريب على تصميم مجسم من الطبيعة باستخدام النصبيان والورق الملون والزلط وبعض المواد اللاصقة منها الشمع والفوم المضغوط.

كما استكملت ورشة الحرف البيئية لأشغال المرأة «فن الخرز» بتدريب المشاركات على كيفية عمل غرزة سداسية لاستكمال تصنيع فانوس الزينة، ومن سانت كاترين عقدت محاضرة ثقافية بعنوان «سلوكيات المسلم في شهر رمضان» ألقاها الشيخ كمال زغلول بمديرية الأوقاف بجنوب سيناء، تحدث خلالها عن السلوكيات المصاحبة للشهر الكريم، مؤكدًا أن الصوم إيمانًا بالله سبحانه وتعالى وطاعةً له وقُربةً نتقرب بها إليه، وشُرع الصوم لنروِّض أنفسنا على أعمال الخير والبر.

وببيت ثقافة دهب، واصلت فرقة الشيخ العربي للإنشاد الديني تقديم باقة من الأناشيد الدينية والابتهالات والأغاني الوطنية بقيادة الفنان العربي عبد الحميد، منها «تسلم الأديادي، صلوا على رسول الله».

فرقة أسوان للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون الشعبية

فرقة أسوان للفنون الشعبية