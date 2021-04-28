الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

الثقافة

كورال أطفال المنيا يحيى ليالى رمضان الثقافية والفنية

كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا

فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا، قدمت فرقة كورال أطفال قصر ثقافة المنيا بقيادة المايسترو عصام الشاذلي ليلة رمضانية تضمنت أغنيات "عزوتنا ملايين" جماعي، "افرحوا يا بنات" غناء مايا أحمد، ملك أحمد، مريم محمد، لوجي سيد، أيتن سيد، "كيف العمل يا أحمد" غناء فاطمة أحمد، مني مدحت، وقدم إبراهيم أدهم أغنية  "لا اله الا الله"، أما "إصحى يا نايم" من غناء مني مدحت، جني عماد، محمد عماد، وقدمت الفرقة إسكتش كلنا صايمين من أداء يوسف أحمد وملك أحمد، وأغنيه أم النبي من غناء هدى محمد مشاضي.

 واختتمت الفرقة برنامجها بفقرة الأسد الحائر أداء يوسف محمد مشاضي، بجانب عقد محاضرة بعنوان "عيد تحرير سيناء" قدمها مصطفى الحسينى وأشار الى تفوق الجيش المصرى وعبوره للقناة، كما أقام نادى التذوق البصري بالقصر محاضرة بعنوان "صناعة الجلود" ألقاها الدكتور عمرو عبد السلام متحدثًا عن تطور صناعة الجلود، وأماكن صناعتها وأنواعها، وفيم تستخدم.

كما قدمت فرقة فنون شعبية ملوى عرض فنى وتبلوهات غنائية راقصة شملت السحجة، والتحطيب، وأمانة يامراكبى، وعربى يا عربى، والتنورة والقصب، من تدريب محمد شحاتة، وتصميم وإخراج أسامة عبدالله الملوانى، أقام بيت ثقافة صندفا محاضرة بعنوان "مشروعية الزكاة وكيفيتها" قدمها الشيخ رمضان معتمد متحدثاً عن أوقاتها، وعلى من تجوز الزكاة.

وفي سياق متصل قدم قصر ثقافة ملوى فقرة إنشاد دينى قدمها سعد عبد الرحمن، بينما عقد نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ندوة ثقافية بعنوان "الشعر العربي إلي أين وإستعراض المدارس الشعرية" تحدث فيها الشاعر جابر الزهيري عن أنواع المدارس الشعرية، وتطور حركة الشعر العربى، تلاها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المنيا، وأسيوط منهم الشاعر أحمد نادي بهلول رئيس نادي أدب ديروط الذي قدم بعض قصائده، بحضور نخبة من الشعراء، أدار اللقاء الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب ابو قرقاص ورئيس النادي المركزي. 

كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
كورال أطفال المنيا
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