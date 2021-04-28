حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي:



الحمل

مهنيًا: يوم جيد يوحي بحماسة كبيرة وبرغبة في طرق أبواب دراسة أو عمل له علاقة بالاتصالات والتواصل والإعلام

عاطفيًا: إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكنًا، بادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة.

صحيًا: يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة.



الثور

مهنيًا: اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك.

عاطفيًا: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام.

صحيًا: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة



الجوزاء

مهنيًا: تنطلق اليوم بعزيمة وإرادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع، قد تفكر هذا الشهر بالعودة إلى الدراسة أو بالتخطيط للسفر.

عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.

صحيًا: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.



السرطان

مهنيًا: تعيش يوما ناجحا ومناسبا جدا لذلك حدد أولوياتك باكرا ولا تتوقف عند تفاصيل صغيرة قد تعيق تقدمك، لا تخف من طرح الأسئلة.

عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.

صحيًا: لا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جدًا.



الأسد

مهنيًا: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.

عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.

صحيًا: ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي وقوة جسدية وتناسقًا في القوام.



العذراء

مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق.

عاطفيًا: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثارًا سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا.

صحيًا: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض خطير.



الميزان

مهنيًا: لا حدود لطموحاتك في هذا اليوم المميز ولا عوائق في دربك إن الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك.

عاطفيًا: حاول تلطيف الأجواء مع الشريك، وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية لئلا تكون الضحية.

صحيًا: عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخف بها إطلاقًا.



العقرب

مهنيًا: يوم ممتاز وناجح فلا تتراجع عما أنت مقتنع به فلا أجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات.

عاطفيًا: تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة.

صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة، فبعض الأمور لا تستحق مجرد الذكر.



القوس

مهنيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.

عاطفيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك.

صحيًا: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.



الجدي

مهنيًا: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجًا ومكتوفًا، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص.

عاطفيًا: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخبارًا مفرحة من قبل الحبيب.

صحيًا: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.



الدلو

مهنيًا: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها.

عاطفيًا: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقيًا في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.

صحيًا: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.



الحوت

مهنيًا: إنه يوم ناجح وإيجابي وواعد بتقدم وانفراجا كبيرًا سوف تدخل مرحلة بناءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة.

عاطفيًا: الحبيب دائمًا يقف إلى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك.

صحيًا: ممارسة رياضة اليوجا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة.