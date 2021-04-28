الأربعاء 28 أبريل 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

لايف ستايل

حظك اليوم والتوقعات الفلكية اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021

حظك اليوم
حظك اليوم

قدمت خبيرة الأبراج وعالمة الفلك جاكلين عقيقي، حظك اليوم الأربعاء 28 أبريل 2021 لجميع الأبراج الفلكية، والتي جاءت على النحو التالي: 


الحمل

مهنيًا: يوم جيد يوحي بحماسة كبيرة وبرغبة في طرق أبواب دراسة أو عمل له علاقة بالاتصالات والتواصل والإعلام
عاطفيًا: إذا كنت تشعر بأن الاستقرار مع الشريك لم يعد ممكنًا، بادر إلى البحث عن الأسباب لئلا تصل إلى النتائج الوخيمة.
صحيًا: يجب معالجة الأمراض التي تظهر فجأة، ولا تتردد في الذهاب إلى الطبيب بسرعة.
 
الثور

مهنيًا: اذا كنت تبحث عن أفضل الطرائق لتعزيز موقعك في العمل، فإنك تجد أمامك مجالات عديدة لتحقيق ذلك.
عاطفيًا: حين تكون الثقة موجودة بفاعلية مع الشريك، فإن الخلافات تختفي ويسود الوئام.
صحيًا: قد تضطر إلى ممارسة العمل أكثر من الدوام الرسمي، لكن هذا لا يمنعك من إيجاد الوقت لممارسة الرياضة
 

الجوزاء 

مهنيًا: تنطلق اليوم بعزيمة وإرادة واحرص على حسن التواصل مع الجميع، قد تفكر هذا الشهر بالعودة إلى الدراسة أو بالتخطيط للسفر.
عاطفيًا: كثرة العمل تبعدك إلى حد ما عن الشريك، وهذا سيدفعه إلى التذمر في بعض الأحيان فحاول التوفيق بين الاثنين.
صحيًا: اتبع التعليمات الغذائية بلا خروق لأنها الضمان الوحيد للمحافظة على وضع صحي مستقر.


السرطان
مهنيًا: تعيش يوما ناجحا ومناسبا جدا لذلك حدد أولوياتك باكرا ولا تتوقف عند تفاصيل صغيرة قد تعيق تقدمك، لا تخف من طرح الأسئلة.
عاطفيًا: مزاج الشريك في أفضل حالاته، فحاول أن تطرح معه كل الموضوعات التي تشغل بالك، فتجد الردود المناسبة.
صحيًا: لا تعرض نفسك كثيرًا لآشعة الشمس الحارقة ولا سيما أن بشرتك حساسة جدًا.

الأسد 
مهنيًا: برهن عن ليونة ودماثة أخلاق، ولا تذهب نحو أفكار وأعمال غير آمنة، فواقع وضعك المهني غير مريح.
عاطفيًا: يحمل إليك هذا اليوم وضعاً عاطفياً مرضياً، فتسيطر على انفعالاتك وتبدو واثقًا بنفسك.
صحيًا: ميلك إلى ممارسة الرياضة يكسبك بعض الراحة النفسية والقدرة على التحدي وقوة جسدية وتناسقًا في القوام.

العذراء
مهنيًا: تعيش يومًا متعبًا فيتأثر مزاجك ببعض الأخبار التي تعثّر خطواتك المستقبلية، لكن لا شيء يستحق القلق.
عاطفيًا: الضغوط من جانب الشريك قد تترك آثارًا سلبية على العلاقة بينكما، فحاول أن تستعيد المبادرة إذا كنت مهتمًا. 
صحيًا: يجب فحص نفسك للتأكد من خلو جسمك من أي مرض خطير.

الميزان
مهنيًا: لا حدود لطموحاتك في هذا اليوم المميز ولا عوائق في دربك إن الحظ إلى جانبك ويعزز قدراتك وحماستك.
عاطفيًا: حاول تلطيف الأجواء مع الشريك، وخفف من الغضب الذي انتابك في الأيام الماضية لئلا تكون الضحية.
صحيًا: عليك الانتباه إلى الاضطرابات الصحية التي قد تصاب بها اليوم ولا تستخف بها إطلاقًا. 

العقرب
مهنيًا: يوم ممتاز وناجح فلا تتراجع عما أنت مقتنع به فلا أجمل من هذه الفترة لتحقيق الطموحات ولتكرار المحاولات.
عاطفيًا: تقرر والشريك القيام بخطوات حاسمة بشأن العلاقة خوفًا على انهيارها في أي لحظة.
صحيًا: لا ترهق أعصابك وتنفعل بسبب أمور تافهة، فبعض الأمور لا تستحق مجرد الذكر.

القوس 
مهنيًا: العون الذي حظيت به أخيرًا يتيح لك التخطيط بشكل أفضل لضمان المستقبل بكل تفاصيله.
عاطفيًا: إذا استنفدت الوسائل في معالجة الخلل في العلاقة، قد تضطر إلى اعتماد استراتيجية جديدة مع الشريك. 
صحيًا: حاول استعادة قوتك المنيعة وعد إلى حياتك اليومية المعتادة.

الجدي 
مهنيًا: تكثر الزيارات المتبادلة واللقاءات وحضور المؤتمرات مع شركات أجنبية، فلا تقف متفرّجًا ومكتوفًا، إنها فرصتك لتأسيس عملك الخاص.
عاطفيًا: تعرف هذا اليوم لقاءات مفاجئة، وقد تتلقّى أخبارًا مفرحة من قبل الحبيب.
صحيًا: كثرة المطالعة والجلوس ساعات طويلة تكون لها مضاعفات سلبية على وضعك الصحي.

الدلو
مهنيًا: العمل بكلّ طاقتك يمنحك خيارات أكبر، إلى جانب تعزيز قدراتك في حلحلة الأمور كلها.
عاطفيًا: عليك أن تبحث عن أسباب الخلاف مع الشريك، وحاول أن تكون منطقيًا في المعالجة لحصد النتائج الإيجابية.
صحيًا: حاول التخفيف من حال التوتر التي قد تنعكس سلبًا على وضعك الصحي.

الحوت 
مهنيًا: إنه يوم ناجح وإيجابي وواعد بتقدم وانفراجا كبيرًا سوف تدخل مرحلة بناءة وسهلة تفسح لك في المجال لتطوير أسلوبك ولاتخاذ قرارات مهمة.
عاطفيًا: الحبيب دائمًا يقف إلى جانبك فلا تشكك في حبه وإلا خسرته وخسرت سعادتك.
صحيًا: ممارسة رياضة اليوجا أفضل رياضة لك في ظروفك العصيبة والمتوترة.

الحمل الأبراج الفلكية الأربعاء الابراج حظك اليوم جاكلين عقيقي الجوزاء

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