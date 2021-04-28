قصور الثقافة تناقش الدراما الرمضانية والشهر الكريم فى المنيا

عقد قصر ثقافة المنيا محاضرة بعنوان "رمضان شهر الترابط الأسرى" قدمتها الدكتورة إيمان عليوة، والتي تحدثت فيها عن معنى الترابط الأسري وصلة الرحم فى هذا الشهر الكريم.

ونظمت مكتبة إبوان الثقافية ورشة فنية "فانوس رمضان بالفوم الملون والخرز"، تنفيذ الفنانة شيماء فتحي، كما قدم قصر ثقافة مغاغة عرضًا لفيلم تسجيلى بعنوان "أجيال النصر" احتفالا بعيد تحرير سيناء وانتصار العاشر من رمضان.

يأتي ذلك فى إطار احتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالى رمضان الثقافية والفنية بفرع ثقافة المنيا.

وعقد بيت ثقافة ديرمواس محاضرة بعنوان "الدراما الرمضانية والشهر الكريم"، حاضرها الدكتور عامر شلبي، تناول فيها دور الدراما وتأثيرها الاجتماعي وتشكيل وعي وسلوكيات المجتمع سلبا وإيجابا، مع ذكر العديد من الأعمال الدرامية ذات التأثير الإيجابي وترسيخ قيم العمل والكفاح وحب الوطن والتضحية، مشيرا إلى كثافة الأعمال الدرامية بشكل يشتت المشاهد ويأخذ الكثير من وقته، وبعض الأعمال الخارجة عن السياق العام للمجتمع وأخلاقيات وروحانيات الشهر الكريم، وأيضا تأثير الثقافة الغربية على الأعمال الدرامية وبعدها عن الجهود المبذولة لمواجهة أزمة كورونا وسبل الوقاية والآثار الاجتماعية والاقتصادية لها وضرورة التكاتف المجتمعي لمواجهة هذه الآثار.

وقدم قصر ثقافة ملوى فقرة إنشاد دينى قدمها سعد عبد الرحمن، بينما عقد نادى أدب قصر ثقافة أبو قرقاص ندوة ثقافية بعنوان "الشعر العربي إلي أين واستعراض المدارس الشعرية" تحدث فيها الشاعر جابر الزهيري عن أنواع المدارس الشعرية، وتطور حركة الشعر العربى، تلاها أمسية شعرية شارك فيها نخبة من شعراء المنيا، وأسيوط منهم الشاعر أحمد نادي بهلول رئيس نادي أدب ديروط الذي قدم بعض قصائده، بحضور نخبة من الشعراء، وأدار اللقاء الشاعر أسامة أبو النجا رئيس نادي أدب أبو قرقاص ورئيس النادي المركزي.

وأقام بيت ثقافة العدوة ندوة بعنوان "دور الأدب والأدباء في مواجهه الفكر المتطرف" حاضرها الشاعر محمد عبد القوي، الكاتب المسرحي محمد سيد، ودكتور هاني عطا الله عبد الله، كما قدم بيت ثقافة بنى مزار أمسية شعرية بعنوان غنوه فى حب مصر "يا حبببتي يا مصر" بمناسبة الاحتفال بعيد تحرير سيناءً قدمتها الشاعرة أماني سعد، ونظمت مكتبة شم البحرية فقرة معلومات عامة بمناسبة شهر رمضان الكريم، قدمها أحمد عبد العظيم.