كندا تسجل أول وفاة ناجمة عن التجلط بعد تلقى لقاح «أسترازينيكا»

أعلنت السلطات الصحية في مقاطعة كيبيك الكندية عن تسجيل أول حالة وفاة ناجمة عن التجلط الدموي بعد تلقي لقاح شركة "أسترازينيكا" المضاد لفيروس كورونا.

وأشارت وزارة الصحة في المقاطعة المذكورة إلى أن امرأة عمرها 54 عاما، تلقت اللقاح في أوائل أبريل الجاري، وفي وقت لاحق توفت بنتيجة تشكل خثرة دم في دماغها.

وقدم رئيس وزراء كيبيك فرانسوا ليغو التعازي لأسرة المتوفاة، مشيرا إلى أن احتمال وقوع مثل هذه الحوادث واحد في 100 ألف، وأعرب عن ثقته بأن فوائد اللقاح تتغلب على مخاطره.

من جهته، أكد مدير إدارة الصحة العامة في كيبيك الدكتور هوراسيو أرودا أن 400 ألف شخص في المقاطعة تلقوا اللقاح حتى الآن، وأن حالة الوفاة المسجلة ضمن إطار المخاطر المحتملة المتعلقة باستخدام اللقاح، حيث تظهر آثار جانبية قوية لدى شخص واحد في 100 ألف شخص.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، وسجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.



