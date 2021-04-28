البرازيل أعلن عن تسجيل 3086 وفاة جديدة بفيروس كورونا

قالت وزارة الصحة في البرازيل إنها سجلت اليوم 3086 حالة وفاة جديدة بكوفيد-19، ليرتفع إجمالي الوفيات في البلاد إلى 395022.



كما سجلت البرازيل 72140 إصابة جديدة بالفيروس، ليرتفع إجمالي الإصابات حتى الآن إلى 14 مليونا و441563.

لقاحات كورونا في البرازيل

وأظهرت بيانات لجامعة جونز هوبكنز الأمريكية ووكالة بلومبرج للأنباء، الأحد، أن السلطات الصحية في البرازيل قامت حتى الآن بإعطاء 40.7 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد.

ووفقا لما أفادت به صحيفة (فالور جلوبو) على موقعها الإلكتروني، ارتفع إجمالي الوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" المسجلة في البرازيل منذ بداية تفشي الوباء إلى 389 ألفا و 492 حالة، فيما بلغ العدد التراكمي للإصابات المسجلة خلال تلك الفترة 14 مليونا و308 آلاف و215 إصابة.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

يشار إلى أن منظمة الصحة العالمية أصدرت إرشادات محدثة حول الممارسات الآمنة خلال شهر رمضان في سياق كوفيد-19، و كذلك تدابير التباعد الجسدي التي يجب اتباعها أثناء الصلاة وخلال موسم الحج و الموائد الجماعية وغيرها من المناسبات الاجتماعية أو الدينية.

وأضافت أن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد ويتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلداً، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا و اليمن.

إصابات فيروس كورونا عالميًا

ووفقا لأحدث الإحصائيات ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد إلى 146 مليونا و274 ألفا و580 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و100 ألف و333 حالة، و سجلت حالات التعافي 124 مليونا و072 ألفا و819 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ للصحة العامة محل الاهتمام الدولي، و وجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.