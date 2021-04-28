«قصور ثقافة الغردقة» تقدم أمسيات شعرية وعروض فنية فى ليالى رمضان

تتوالى الليالي الرمضانية التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة بقصر ثقافة الغردقة فرع ثقافة البحر الأحمر، حيث بدأت الاحتفالية بإنشاد ديني لقصائد وتواشيح دينية من نهج البردة للمنشد المحلي محمود عاشور، أعقبها عرض اسكتش فني لرواد القصر عن عادات وروحانيات رمضان للفنان شاذلي أحمد حلبي.

وتم تقديم عرض فني لفرقة الغردقة للفنون الشعبية بقيادة الفنان علاء عبدالرازق، حيث قدمت الفرقة تابلوهات وأغاني تراثية «أهلًا وسهلًا، رقصة الصيادين، رقصة الحنة، رقصة الرفيحي، عرض تنورة»، واختتمت بأغنية «هلت ليالي».

كما نظم بيت ثقافة القصير احتفالية بمناسبة تحرير سيناء، تضمنت أمسية شعرية بحضور الشعراء محمد عبدالرازق الذي ألقى قصيدة حكاية بطل»، والشاعرة الصغيرة هاجر مصطفى والتي قدمت وقصيدة «فى حب الوطن»، وهاجر عبد القادر والتي قدمت قصيدة «معلمى»، أعقبها فقرة غناء للفنان محمد الرحلاوي أغنية «الله أكبر بسم الله»، وعزف على الكمان للفنان علاء منصور مقطوعة القلب يعشق .

وأقيمت محاضرة بعنوان «تحرير سيناء واسترداد أرض الفيروز» بمكتبة الطفل والشباب بالقصير، أشار خلالها الدكتور ياسر محمد خليل إلى أن يوم تحرير سيناء سيظل يُجسد ذكرى خاصة في وجدان كل المصريين، كما أن ملحمة استرداد الأرض تخطت كونها انتصارًا عسكريًا، بل امتدت لتُصبح نموذجًا خالدًا لقهر اليأس والإحباط من أجل استرداد الكرامة.

كما نفذ بيت ثقافة سفاجا محاضرة بعنوان «سيناء أرض الخيرات ومهبط الديانات»، قدمها محمد سعد محمود، حيث أوضح أن سيناء هي بوابة مصر الشرقية، وحلقة وصل بين قارتي آسيا وأفريقيا، أما بالنسبة للثروات الاقتصادية فهي غنيه بالبترول والذهب والفوسفات وشواطئها من أجمل شواطي العالم ومهبط الديانات والأنبياء وهم «إبراهيم، ويوسف، وموسى، وعيسى» عليهم السلام.

وأعدت مكتبة الطفل والشباب بسفاجا أمسية شعرية للشاعر الشاذلي عبد العزيز بشير، عضو أمانة مؤتمر أدباء مصر، تضمنت قصائد بالعامية المصرية، منها «روح البيوت، وعتاب».