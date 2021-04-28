«قصور ثقافة طنطا» تفتتح ليالى رمضان بعروض فنية

استكمالًا لاحتفالات الهيئة العامة لقصور الثقافة بليالي رمضان الثقافية والفنية، افتتح المركز الثقافي بطنطا أولى احتفالاته بليالي رمضان الفنية التي ينظمها خلال الفترة من 14 إلى 21 رمضان.

بدأت الفعاليات بالسلام الجمهوري، أعقبه مسابقة لعبة اختبار الذكاء للأطفال والكبار I Q » GAME، تخللها فقرات استعراضية لعم شكشك والبلياتشو، وتوزيع هدايا على الفائزين، وتضمن الجزء الثاني من الحفل عرض فني لفرقة طنطا للموسيقى العربية بقيادة الفنان محمد حسين، وقدمت عدة مقطوعات موسيقية تنوعت بين موسيقى شهرزاد، أهو جه ياولاد، المسحراتي، وفوازير شريهان، ومسلسلات وبرامج رمضان زمان، واختتم بابتهال ديني.

ونظم المركز أمسية شعرية على هامش معرض الكتاب المقام بالمركز خلال شهر رمضان احتفالًا بذكرى تحرير سيناء، حيث أعادت الأجواء الرمضانية الثقافية والوطنية بالخيمة الرمضانية داخل المركز لجمهور طنطا، وأدار اللقاء الشاعر والكاتب الشاب محمد سامي، بحضور باقة من شعراء ومثقفي وفناني وأدباء الغربية، تضمنت فقرات فنية وشعرية تنوعت بين الإنشاد الديني والطرب والغناء وشعر العامية والفصحى والوطني.

وكانت قد أطلقت الهيئة العامة لقصور الثقافة فعاليات القافلة الثقافية بقرية منشية الجمال بطامية بالفيوم، تضمنت محاضرة بعنوان «تراث السّير والحكايات الشعبية» ألقاها إبراهيم حنفي، ناقش فيها السّير الشعبية التي خرجت من الفيوم، موضحًا أن الفيوم عبارة عن كتلة ثقافية هائلة وزخم من العلماء والأدباء والمفكرين، أعقبها لقاء شعري مع الشاعر محمد شاكر، وقصيدتين بعنوان «مسحراتي، اشمعنا أنتي»، كما ألقى الشاعر صلاح مصطفى قصيدين بعنوان «يا عظيمة يا طيبة، بلدي».

واختتمت الفعاليات بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني بقصر ثقافة الفيوم بقيادة المايسترو علي زكي، تضمن مجموعة من أغاني رمضان التي تجاوب معها الحضور ما بين كورال وغناء فردي، منها «افرحوا يا ولاد، اللهم صلي وسلم، أهلًا رمضان، مولاي، يا رسول الله أجرنا، يا بركة رمضان»، بحضور مدير عام الفرع، وياسر جمعة رئيس مجلس مدينة طامية، ومجموعة من القيادات التنفيذية والشعبية بطامية.

وتوالت فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية ببهو قصر ثقافة الفيوم، حيث عقد نادي الأدب بالقصر ندوة ثقافية بعنوان «دكتور شاكر عبد الحميد المثقف والناقد والإنسان»، شارك فيها دكتور محمد عليوه، ومحمد ربيع، وعصام الزهيري، بحضور نخبة من الأدباء والمثقفين، واستهل الحديث عصام الزهيري عن مدى ثقافة وإبداع الدكتور شاكر عبدالحميد، ثم تحدث ياسر محمد عن مؤلفاته الكتابية، أعقبها مداخلات من الحضور، تلاها أمسية شعرية للشعراء الدكتور محمد ربيع، وصبري رضوان، ومحمد راضي، والدكتور محمد دياب.

كما نظم النادي ندوة ثقافية بعنوان «دور الناقد في إثراء الحركة الإبداعية» للدكتور عمر صوفي، وإبراهيم حنفي، وتحدث الدكتور عمر صوفي عن أهمية وتعريف النقد في الحركة الإبداعية، ودور الناقد وأهميته، والفرق بين النقد والناقد، والذي يركز علي سلبيات العمل الإبداعي والحركي، ثم ناقش إبراهيم حنفي أهمية النقد، أعقبها مداخلات من الحضور.

وقدم بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان «دور المؤسسات في المجتمع»، ألقاها الدكتور هادي حسان تحدث فيها عن المجتمع المدني في مصر، موضحًا أن مصطلح المجتمع المدني يشير إلى مجموعة كبيرة من المنظمات غير الحكومية والمنظمات التي لا تهدف إلى الربح، ولها وجود في الحياة العامة، وتنهض بالتغيير للأفضل.