سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

سعر الدولار الأمريكي على المستوى المحلي

جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية، اليوم، مستقرًا بنفس مستويات أمس، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن.

وعلى مستوى أقل سعر لشراء الدولار الأمريكي في مواجهة الجنيه المصري يقدم أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند 15.61 جنيه.

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل فروع بنك مصر، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداول اللحظية داخل البنك، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وحقق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على البنك العقاري المصري العربي.

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وأعلن البنك الأهلي المتحد سعر الدولار على شاشات التداول اللحظية فى فروعه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.