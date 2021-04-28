الأربعاء 28 أبريل 2021
name name name
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

الدولار الأمريكي
الدولار الأمريكي اليوم

 يقدم موقع "الدستور"، في هذا التقرير، سعر الدولار في مواجهة الجنيه المصري اليوم الأربعاء 28-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري. 

 

 سعر الدولار الأمريكي على المستوى المحلي 

 

جاء متوسط سعر الدولار الأمريكي في التعاملات الصباحية، اليوم، مستقرًا بنفس مستويات أمس، عند مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن.

وعلى مستوى أقل سعر لشراء الدولار الأمريكي  في مواجهة الجنيه المصري يقدم أكبر بنكين حكوميين في السوق المحلية المصرية البنك الأهلي المصري وبنك مصر، في بداية التعاملات الصباحية اليوم عند 15.61 جنيه.

 

سعر الدولار في مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

 

سعر الدولار الأمريكي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدولار الأمريكي فى البنك المركزي المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلَن من البنك.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري

واستقر سعر الدولار في البنك الأهلي  المصري عند مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك مصر

ووصل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري داخل  فروع بنك مصر، بحسب آخر التحديثات على شاشات التداول اللحظية داخل البنك، إلى مستوى 15.61 جنيه للشراء، و15.71 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

وجاءت مستويات صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه داخل شبكة فروع بنك الإسكندرية ببداية التعاملات عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار في بنك قطر الوطني الأهلي

ووصل سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري ببنك قطر الوطني الأهلي إلى 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع في بداية التعاملات الصباحية.

 

سعر الدولار في البنك العقاري المصري العربي

وحقق سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري مستوى 15.62 جنيه للشراء، و15.72 جنيه للبيع، بحسب السعر المعلن على البنك العقاري المصري العربي.

 

سعر الدولار في البنك الأهلي المتحد

وأعلن البنك الأهلي المتحد سعر الدولار على شاشات التداول اللحظية فى فروعه عند 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

تعرف علي سعر الأربعاء مصر الدولار الامريكي سعر الدولار في مصر سعر الدولار سعر الدولار في مصر اليوم سعر الدولار الأمريكي الأمريكي الدولار دولار سعر الدولار في بنك مصر

الأكثر قراءة

القبض على 7 عناصر إجرامية يتاجرون فى المخدرات بالمنوفية

سعر الدولار فى مصر اليوم الأربعاء 28-4-2021

حقيقة تحول أحمد مكي في مسلسل الاختيار 2

«الصحة العالمية»: 17 دولة مهددة بسيناريو جائحة كورونا الهندية

القصة الكاملة للهجوم على تامر عاشور بسبب طفلة السرطان

«خليك راجل».. أول رد من الراقصة صوفيناز على صالح جمعة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أ.د.إلهام سيف الدولة حمدان

(ريما) الإخوان.. والأعمال الفنية الوطنية

محمود خليل

خبيئة آدم (14).. أين ترقد عظام "الترجمان"؟

د. القس صفوت البياضى

مصر قلب الشرق الأوسط.. عريقة وعتيقة

مؤمن المحمدي

توتال توتال

صور

شهر البركة.. «عماد» يشارك المسلمين فعل الخير (صور)

أحد الشعانين.. أجمل صور تهنئة لأحد السعف 2021

افتتاح ليالى رمضان الثقافية والفنية بسور القاهرة الشمالي (صور)

محطة تل أبيب

المزيد

«قرار غاشم».. فلسطين: إغلاق الاحتلال لبحر غزة انتهاك صارخ للقانون الدولي

فقه بني إسرائيل (6).. آمنوا بالإله واختلفوا على التلمود.. كيف تنظر الفرق اليهودية إلى العقيدة؟

الخارجية الفلسطينية تدين توزيع "مجلس بقعوت" قرارات هدم في الأغوار الشمالية