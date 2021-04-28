محافظ كفر الشيخ يغلق 9 محال ومقاهى بسبب إجراءات كورونا

قادا اللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشى، نائب المحافظ، بحضور اللواء أشرف موافي السكرتير العام، واللوء ياسر حفناوي السكرتير العام المساعد، واللواء شعبان مبروك رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، والعميد سامح رشاد مدير إدارة المرور، والعميد محمود الكموني مأمور قسم أول كفرالشيخ، حملة على المحال والمطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الاجراءات الاحترازية، وارتداء الكمامات، والجونتيات، والتباعد الاجتماعي بالمقاهي، وشغل نسبة الـ50%.

وقرر المحافظ، غلق 9 محال ومطاعم، لمدد متفاوتة ما بين يومين لأسبوع لعدم تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم ارتداء العاملين بها للكمامات والجونتيات، إضافة للزحام الشديد في المقاعد وعدم تطبيق التباعد الاجتماعي، كما ضبط المحافظ عدد من الشيش بأحد المقاهي، وحذر محلين بالتخلص من الشيش المعروضه بها.

كما قاد السكرتير العام المساعد، حملة على المقاهي والمحال بحي سخا ، بالتعاون مع اللواء جمال سيمون نائب مدير الأمن، والعميد أشرف النويشي مأمور مركز قسم أول، وتم إغلاق مقهيين، كما تحرر عدد من المحاضر لعدم ارتداء الكمامات بسيارات الأجرة.

وشدد المحافظ على الالتزام بالتعليمات الوقائية، واتخاذ كافة وسائل الحيطة والحذر حفاظًا على سلامتهم وسلامة أسرهم، كما وجه بالتشديد على حظر إقامة أي تجمعات كبيرة في الأماكن المغلقة مثل سرادقات العزاء أو الاحتفالات في دور المناسبات، والتعامل بكل حزم مع الكافتريات والكافيهات والمقاهي وما يماثلها في حالة مخالفتها للإجراءات الاحترازية والوقائية ومنع الشيش والنرجيلة وتطبيق الغرامات المقررة، والغلق الفوري لمدة أسبوع، ومصادرة المستلزمات المستخدمة في المخالفات.

وأضاف أحمد السماحي المتحدث الرسمي لمحافظة كفرالشيخ، أن الحملة الليلية المكبرة للواء جمال نور الدين محافظ كفرالشيخ، لمتابعة مدى الالتزام بتطبيق الاجراءات الاحترازية بالمطاعم والمقاهي والمحال التجارية، والتأكد من التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية، والالتزام بالمواعيد لفتح وغلق المحلات والمطاعم والكافيهات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه من يخالف مواعيد الغلق والفتح الجديدة، تنفيذاً للاجراءات التي تتخذها الدولة لتحقيق الانضباط بالشارع والحد من تكدس المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقال المتحدث الرسمي للمحافظة، إن جولة محافظ كفرالشيخ شملت كلاً من شارع عبدالهادي راضي وشارع المصنع وشارع الـ 47، كذا شارع المدينة الصناعية وشارع 21 بغرب مدينة كفرالشيخ، وحي سخا، وأسفرت عن غلق 8 مقاهي إحداهما لتقديم الشيشة، وعدم تطبيق التباعد والاجراءات الصحية، كذا غلق محلين للحلويات، بالاضافة إلي غلق كافية لمدة شهر مكون من طابقين بشرق مدينة كفرالشيخ لعدم التزامه بالاجراءات الاحترازية، واحتجازه المواطنين وغلقه أبوابه عليهم أثناء الحملة.