«السياحة» تعلن استمرار العمل ببرنامج دعم وتحفيز الطيران المباشر

لمدة 6 أشهر

تلقت غرفة شركات السياحة خطابًا من الهيئة العامة للتنشيط السياحى بأنه قد تمت الموافقة على استمرار العمل ببرنامج تحفيز الطيران الحالى، والذى كان من المقرر انتهاؤه في 30 أبريل الجارى، وتم مد العمل به لمدة 6 أشهر حتى 31 أكتوبر 2021 بنفس الضوابط والشروط.

وينص البرنامج على أنه سيتم احتساب قيمة التحفيز طبقا للحساب الأسبوعى عن إجمالى الرحلات التى تم تنفيذها، وقد تم تقسيم الرحلات على شقين، الشق الأول يبدأ من رحلتين إلى 14 رحلة أسبوعيا، أما الشق الثاني يبدأ من 15 رحلة فأكثر.

كما اشترط البرنامج أن تكون نسبة حمولة الطائرة 80% لمطار الغردقة، و70% لمطار شرم الشيخ ومرسى علم، و65% لمطارات الأقصر وأسوان ومرسى مطروح والعلمين، وقد تم تخصيص قيمة التحفيز للفئة الأولى من رحلتين إلى 14 رحلة أسبوعيا، يكون 1500 دولار للغردقة، و2500 دولار لشرم الشيخ ومرسى علم، و3000 دولار لباقى المطارات.

كما تم احتساب قيمة الحافز للفئة الثانية من 15 رحلة فأكثر 2000 دولار للغردقة، و3000 دولار لشرم الشيخ ومرسى علم و3500 دولار لباقى المطارات.

يشار إلى برنامج تحفيز الطيران العارض - المباشر - من المدن الأوروبية مباشرة إلى المطارات المصرية يعتبر أداة من أدوات الترويج السياحي، وذلك لتحفيز منظمى الرحلات الأجنبية وعلى زيادة الرحلات والتدفقات السياحية على مصر.

كما يشترط احتساب قيمة التحفيز بألا تقل أعداد الركاب عن 100 راكب، وتتم زيادة نسبة 25% من قيمة التحفيز للرحلات أكثر من 7 ساعات، كما يتم احتساب نسبة 25% للطائرات بسعة 200 راكب فأكثر، كما أنه لا يتم احتساب الرضع وأطقم الطائرة من الأعداد الفعلية للطائرة.

وتقوم شركة الطيران أو وكيلها بتقديم طلب الانضمام فى البرنامج إلى وزارة السياحة والآثار.