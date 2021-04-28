سعر اليورو اليوم الأربعاء 28-4-2021

يرصد موقع "الدستور" سعر اليورو مقابل الجنيه المصري في السوق المحلي، اليوم الأربعاء 28-4-2021، وفقًا للتحديثات الأخيرة في البنوك الحكومية المصرية والخاصة العاملة بالسوق المحلي المصري.

محليًا، انخفض سعر اليورو أمام الجنيه المصري فى التعاملات الصباحية اليوم بشكل طفيف ليصل عند مستوى 18.87 جنيه للشراء، و19.00جنيهًا للبيع، وذلك بعد أن شهدت العملة الأوروبية حالة من التباين على المستويات المحلية والدولية.

سعر اليورو الأوروبي علي المستوي المحلي

جاءت أعلى قيمة للعملة الأوروبية في السوق المحلية المصرية مقابل الجنيه داخل بنك قطر الوطني، عند 18.90 جنيه للشراء، و19.06 جنيه للبيع، وتداول بنك الإسكندرية سعر صرف اليورو في مواجهة الجنيه المصري عند أدنى مستوى فى السوق، ليسجل 18.80 جنيه للشراء، و18.99 جنيه للبيع.

سعر اليورو في السوق المصري اليوم الأربعاء 28-4-2021

سعر اليورو اليوم فى البنك الأهلى المصرى

جاء سعر صرف اليورو مقابل الجنيه اليوم فى البنك الأهلى المصرى، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.00 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في بنك مصر

وسجل سعر صرف اليورو بتداولات اليوم فى بنك مصر، عند 18.82 جنيه للشراء، و19.00 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي المتحد

وحقق سعر اليورو مقابل الجنيه في البنك الأهلي المتحد 18.85 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي

وبلغ سعر صرف اليورو مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 18.87 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك بلوم

ويتداول سعر اليورو مقابل الجنيه فى بلوم عند 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى بنك المشرق

وعرض سعر صرف اليورو الأوروبي أمام نظيره المصري في السوق المحلية داخل بنك المشرق مقابل الجنيه، في تعاملات اليوم، عند 18.86 جنيه للشراء، و19.02 جنيه للبيع.

سعر اليورو فى البنك الأهلي الكويتي

وفى البنك الأهلى الكويتي عرض سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.88 جنيه للشراء ، و19.02 جنيه للبيع.