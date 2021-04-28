أمنية مصممة أزياء للدمى: أحلم بعمل أول شركة لإنتاج هاى أند فاشون دولز

تعلقت الفتاة العشرينية منذ طفولتها بالدمى، وكانت تحب تجميع الدمى في غرفتها الخاصة بها، وتحاكيهم، وتقوم بتزينهم وتنسيق الملابس لهم، ما دفعها لتفصيل ملابس لهم بألوان وتصميمات مختلفة، وترتب لهم الغرقة، فقامت بمشاهدة العديد من الفيديوهات عبر موقع التواصل الاجتماعي "اليوتيوب" الخاص بالفيديوهات، وطورت ذاتها حتى أصبحت مصممة أزياء للدمى.، ووصلت إلى ما كانت تتمناه.

تصميم أزياء للدمى

أمنية السعدني، ذات الـ٢٥ عامًا، تخرجت من كلية الفنون الجميلة جامعة حلوان، تقول: " بدأت أصمم أزياء للدمى من وأنا صغيرة ولقيت كل اللي حوالي بيشجعني وبابايا شجعني أول واحد وجاب ليا قماش وعرايس كتير وخصص ليا دولاب لملابس العرايس علشان مفيش حاجة تضيع وبدأت أهدي أصدقائي المقربين لي هدايا من صنع يدي وعجبتهم جدًا، ودا كان يعتبر من أكبر الحوافز الشخصية لي، ونزلت لبس العرائس على مواقع السوشيال ميديا ونالت إعجاب ناس كتير وده كان أكبر دافع ليا أكمل لحد دلوقت".

تتمنى أمنية، أن تنهض موهبتها وتصبح من أشهر المبدعين في هذا المجال، وتعكف على تحقيق إنشاء أول شركة لإنتاج هاي أند فاشون دولز في مصر و الشرق الأوسط، حتى تصبح رائدة في هذا المجال الرائع، والذي يجب أن يعمل فيه يكون عاشق له، وليس لقضاء وقت فراغه فقط، فليس الأطفال فقط الذين يعشقون هذه الهواية لكن الولاد والبنات في جميع المراحل العمرية يحبونها، نظرا للألوان والمناظر المختلفة.

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