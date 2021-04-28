دراسة: تناول مكملات البربيايوتيك له تأثير إيجابى على مستويات القلق

كشف باحثون بكلية الطب جامعة واشنطن، عبر ورقة بحثية منشورة في مجلة "تقارير علمية" أنه في حال الاستهلاك اليومي لمكملات الغذائية من البربيايوتيك (البكتيريا المفيدة الموجودة فى الألبان)؛ يمكن أن يحسن الرفاهية العامة بين الفئات العمرية ما بين 18 إلى 25 عامًا، حيث توصلت الدراسة إلى أن يتلقون جرعة يومية من البريبايوتكس، تحسنت صحتهم العقلية عن طريق تقليل مستويات القلق، ولديهم صحة أمعاء أفضل من المجموعة الضابطة.



درس الباحثون، الحالة الحصية لـ 64 مشاركًا مع عدم وجود تشخيص سريري حالي أو سابق للقلق، وتلقى المشاركون إما جرعة يومية من البريبايوتك أو دواءً وهميًا لمدة 28 يومًا، وأكمل جميع المشاركين في التجربة استطلاعات حول تجاربهم الصحية بما في ذلك الحالة المزاجية والقلق وجودة النوم وقدموا عينة من البراز لتحليل تسلسل ميكروبيوم الأمعاء.



قالت الدكتورة كاثرين كوهين كادوش الأستاذ بكلية الطب جامعة واشنطن: "يمثل البحث خطوة مهمة تمكن من إظهار إمكانية استخدام مكمل غذائي بسيط وآمن مثل البريبايوتكس لتحسين وفرة بكتيريا الأمعاء المفيدة في الأمعاء وتحسين الصحة العقلية والرفاهية لدى الشباب والنساء، موضحة أن الدراسة تجمع بين أبعاد مختلفة في أبحاث الصحة العقلية؛ والعثور على تأثيرات البريبايوتك في مجموعة شبه إكلينيكية يظهر نتائج واعدة لبحوث إكلينيكية متعدية على علامات متعددة للصحة العقلية.



التهاب المفاصل الرَثَيَانِي أو الداء الرثياني أو الالتهاب المفصلي الروماتويدي (بالإنجليزية: Rheumatoid arthritis)‏ هو مرض مزمن، من الأمراض الانضدادية التي تؤدي بالجهاز المناعي لمهاجمة المفاصل، مسببة التهابات وتدميرًا لها.

ومن الممكن أيضًا أن يدمر جهاز المناعة أعضاء أخرى في الجسم مثل الرئتين والجلد.

وفي بعض الحالات، يسبب المرض الإعاقة، مؤدية إلى فقدان القدرة على الحركة والإنتاجية.

ويتم تشخيص المرض بواسطة تحاليل دم مخبرية مثل تحليل العامل الرثياني (بالإنجليزية: rheumatoid factor)‏ والأشعة المقطعية.

ويتم التشخيص والمعالجة الطويلة للمرض بواسطة أخصائي طب الأمراض المفصلية، وهو المختص في علاج أمراض المفاصل والأنسجة المحيطة بها.