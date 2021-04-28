المكسيك تشيد بمشاركة أمريكا للقاحات وتشكر كوبا على إرسال أطباء

أشاد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور في مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء بقرار الرئيس الأمريكي جو بايدن إتاحة اللقاحات لدول أخرى، مثلما ساعدت الولايات المتحدة المكسيك بجرعات في وقت سابق من العام الجاري، حسبما أفادت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الثلاثاء.



وقال لوبيز أوبرادور في نفس المؤتمر الصحفي إنه سيتحدث مع الرئيس الكوبي ميجيل دياز- كانيل اليوم ليشكره على إرسال 1000 من العاملين بقطاع الرعاية الصحية إلى المكسيك العام الماضي لمساعدة العاملين في مستشفيات كوفيد- .19



وأضاف لوبيز أوبرادور أن المكسيك أعطت جرعات اللقاح الأولى لـ 11 مليون على الأقل من إجمالي السكان البالغين الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما البالغ عددهم 15 مليون نسمة، لكن البعض الآخر رفض تلقي اللقاح.



وقال المسؤول الصحي البارز روي لوبيز ريداورا إن تطعيم البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 50 و 59 عاما سيبدأ في بداية مايو.



يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

ووفقا لأحدث الإحصائيات عن اليوم الاثنين ، فقد وصل عدد إصابات العالم بفيروس كورونا المستجد، إلى 147 مليونا و 810 ألفا و 555 حالة، أما عن الوفيات فسجلت 3 ملايين و122 ألفا و 981 حالة، وأخيرا سجلت حالات التعافي 125 مليونا و 374 ألفا و 425 حالة.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اعتبار تفشي فيروس كورونا 2019-2020 جائحة عالمية وحالة طوارئ الصحة العامة محل الاهتمام الدولي، ووجدت أدلة على الانتشار المحلي للمرض في الأقاليم الست التابعة لمنظمة الصحة العالمية.

