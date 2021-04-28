العملة الرقمية إيثريوم تقفز لمستوى قياسى عند 2683.65 دولار

قفزت العملة الرقمية إيثريوم، ثاني أكبر عملة مشفرة في العالم بعد بتكوين، اليوم، إلى مستوى قياسي مرتفع عند 2683.65 دولار في بورصة بتستامب.

وقلصت إيثريوم مكاسبها إلى 7.39 بالمئة عند 2640.18 دولار بحلول الساعة 19:00 بتوقيت جرينتش، بينما صعدت بتكوين 3.18 بالمئة إلى 54 ألف و968 دولار لكنها تبقى منخفضة أكثر من 15 بالمئة عن مستواها القياسي البالغ 64 ألف و895 دولارا الذي سجلته في الرابع عشر من أبريل.

وتلقت العملات الرقمية، يوم الإثنين، دفعة من تقارير بأن بنك جيه بي مورجان تشيس يخطط لعرض صندوق للبتكوين، وهي أحدث إشارة إلى أن ما يعتبره الكثيرون استثمارا يقوم على المضاربة يكتسب شرعية مؤسسية.

وفي أول مارس استأنف جولدمان ساكس مكتبه لتداول العملات الرقمية بعد أسابيع من إعلان شركة تسلا استثمار 1.5 مليار دولار في بتكوين، لكن العملات المشفرة واجهت بعض المقاومة بعد أن كشف الرئيس الأمريكي جو بايدن عن خطط لزيادة ضرائب الأرباح الرأسمالية، وهي خطوة قد تكبح الاستثمار في الأصول الرقمية.

إيثريوم

إيثريوم هي منصة عامة مفتوحة المصدر معتمدة علي سلسلة الكتل يقوم بوظيفة بالعقد الذكى التي تسهل إبرام عقد علي الانترنت يحاكى العقود التقليدية في الحقيقة مع توفير عنصر الأمن والثقة.

مخترع الإثيريوم

وقد اقترح الإثيريوم في أواخر عام 2013 بواسطة المبرمج فيتاليك بوتيرين. وتم تمويل تطويره بواسطة الجماهير على الانترنت خلال يوليو-أغسطس 2014. وبدأ تشغيل المنصة في 30 يوليو 2015.