ماذا قدّم بايدن للولايات المتحدة فى أول 100 يوم بالبيت الأبيض؟

يكمل الرئيس الأمريكي جو بايدن، يوم الخميس المقبل المئة يوم الأولى كرئيس للولايات المتحدة الأمريكية، ومن المقرر أن يلقي خطابا للشعب الأمريكي يوضح خلال المزيد من سياساته وتحديد أهدافه رؤيته لأمريكا في "عالم ما بعد ترامب" الرئيس السابق.

وأوضحت صحيفة "إندبندنت" البريطانية، في تقرير لها الثلاثاء، أن المواطنين الأمريكيين سيعرفون المزيد حول أهداف جو بايدن ورؤيته للولايات المتحدة مساء يومه التاسع والتسعين، حيث سيلقي أول خطاب مشترك له أمام الكونجرس كرئيس لأمريكا.

وخلال الخطاب سيطلع جو بايدن الأمريكيين على الوضع الحالي، كما يناقش وضع الاقتصاد والسياسات والمقترحات للعام المقبل، إلى جانب الإنجازات التي حققتها إدارته بالفعل في أول 100 يوم لها.

بايدن ينجح باختبار كورونا

كورونا في الولايات المتحدة

وقالت الصحيفة إن بايدن عمل في البداية مع الكونجرس، حيث أوضح أنه لن يبدأ في تنفيذ السياسات حتى يتم الاتفاق على حزمة إغاثة من فيروس كورونا، والتي تم تحقيقها أخيرًا في مارس الماضي، ومنذ ذلك الحين ركز بشكل أساسي على تطعيم المواطنين الأمريكيين من كورونا، لكنه بدأ العمل مع الكونجرس لتشكيل الولايات المتحدة من جديد.

وتشير الصحيفة الى أن بايدن نجح خلال المئة يوم الأولى له في إعطاء 230 مليون جرعة لقاح للأمريكيين، وحتى قبل تنصيبه كرئيس، أوضح بايدن أنه يريد تحديد وتحقيق أهداف طموحة لعدد المواطنين الأمريكيين الذين تم تطعيمهم في أول 100 يوم له، وقد وعد في البداية بالحصول على 100 مليون جرعة من لقاح كورونا بحلول يومه المائة في منصبه، ولكن تم الوصول إلى هذا الهدف رسميًا في يومه الثامن والخمسين فقط، مما دفعه إلى مضاعفة الهدف إلى 200 مليون.

ومنذ ذلك الحين استمرت التطعيمات ضد فيروس كورونا على قدم وساق، حيث قدمت الولايات المتحدة الآن 230 مليون جرعة على مستوى البلاد، متجاوزة حتى هدف بايدن المعدل.

وبهذا تلقى أكثر من 140 مليون أمريكي جرعتهم الأولى، بينما تم تطعيم ما يقرب من 96 مليون أمريكي بالكامل ضد كورونا أي ما يعادل حوالي 29 في المائة من سكان الولايات المتحدة.

بايدن يوقع 41 أمرًا تنفيذيًا خلال 100 يوم

بايدن

لا تمثل كمية التطعيمات الرقم الوحيد المثير للإعجاب في الأيام المئة الأولى لبايدن، حيث ووقع أوامر تنفيذية بوتيرة أسرع من أي رئيس منذ الرئيس الأسبق هاري ترومان في عام 1945، قرب نهاية الحرب العالمية الثانية، وحتى اليوم وقع بايدن 41 أمرًا تنفيذيًا خلال 100 يوم من توليه السلطة.

وركزت العديد من هذه الأوامر على الوباء المستمر، بينما ألغى أيضًا تصريح خط أنابيب "Keystone XL "، مما يشير إلى زيادة التركيز على معالجة قضايا المناخ أثناء إدارته.

بايدن يلغي 62 أمرا أصدرها ترامب

بايدن

وإلى جانب ذلك ألغى جو بايدن 62 أمرًا تنفيذيا أصدرتها إدارة ترامب من أصل 219 أمرًا، وفقًا لمشروع الرئاسة الأمريكية، ومن بين 41 أمرًا تنفيذيًا، كان 19 من هذه الأوامر لعكس سياسات ترامب، بما في ذلك إعادة التزام الولايات المتحدة باتفاقية باريس للمناخ ووقف بناء الجدار الحدودي بين الولايات المتحدة والمكسيك.

أيضا وقع جو بايدن خلال المئة يوم الأولى له 11 مشروع قانون، بما في ذلك توقيع مشروع بقيمة 1.9 تريليون دولار الخاصة بحزمة الإغاثة من فيروس كورونا.

بايدن ينجح في تمرير اعتماد أفراد إدارته

بايدن

حظي بايدن أيضا حتى اليوم باعتماد 36 شخصا بادراته من قبل الكونجرس، من بين المرشحين الـ 171 الذين اختارهم حتى الآن، ولا يزال 88 مرشحًا قيد الدراسة من قبل مجلس الشيوخ، بينما ينتظر 47 ترشيحًا رسميًا، ومع هذا تعد حكومة بايدن الأكثر تنوعًا في التاريخ، حيث تضم 10 نساء وأربعة أمريكيين من أصل إسباني وستة من السود في الولايات المتحدة وأول شخص أمريكي أصلي يشغل منصبًا وزاريًا.

بايدن يقع في فخ الادعاءات الكاذبة

بايدن

وفي المقابل أدلى بايدن في أول 100 يوم له كرئيس للولايات المتحدة 67 ادعاءً غير دقيق، وهو رقم أقل بكثير من 511 ادعاءً لترامب في الأشهر الثلاثة الأولى من رئاسته.

بايدن يتفوق على ترامب في استخدام تويتر

بايدن وترامب

وفيما يخص التواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي نشر بايدن حتى الآن 592 تغريدة عبر موقع تويتر في أول 100 يوم له، وهو ما يعادل حوالي ست تغريدات في اليوم، وهذا الرقم أكبر من الـ 489 تغريدة التي نشرها ترامب في أول 100 يوم له، وقبل تعليق حساب ترامب نهائيًا في يناير 2021، نشر أكثر من 26 ألف تغريدة، بمعدل 18 تغريدة في اليوم.

وقالت "إندبندنت" إنه نظرا لازدحام وقت بايدن في البيت الأبيض، فإن الأيام المائة والأربعين الأولى للرئيس ليست أفضل مؤشر لما ستكون عليه بقية فترة رئاسته، لكنها تلمح إلى اهتمامات بايدن الرئيسية بما في ذلك المناخ والتنوع داخل المجتمع الأمريكي.