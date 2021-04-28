الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

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تعرف على أسعار الدواجن اليوم الأربعاء فى مصر 28-4-2021

أسعار الدواجن اليوم
أسعار الدواجن اليوم

تنشر《الدستور》تقرير عن أسعار الدواجن اليوم الأربعاء في مصر ٢٨-٤-٢٠٢١، بحسب آخر تحديثات في السوق الداجني المصري، ونستعرض لكم تقرير يومي يتضمن كافة أنواع وأسعار الدواجن، وفقًا لأخر التطورات في السوق، حتي يتمكن القارىء المصري من متابعة الأسعار اليومية للدواجن.

ويتعرف القارىء من خلال التقرير التالي على أسعار الدواجن، وهي "الفراخ وأمهات الفراخ البيضاء والكتاكيت والبط الفرنساوي والمسكوفي والمولار، وأسعار كراتين البيض البلدي والأحمر والأبيض".

اسعار الدواجن اليوم الاربعاء في مصر ٢٨-٤-٢٠٢١

لديكم خلال التقرير التالي كافة تفاصيل اسعار الدواجن في السوق المصري، كما هو موضح بالتالي:

أسعار الفراخ اليوم 

- سعر كيلو الفراخ البيضاء، اليوم الأريعاء، بين ٢٧ إلى ٢٨ جنيه مصري.

- سعر كيلو الفراخ الساسو، اليوم الاربعاء، بين ٢٩ إلى ٣٠ جنيه مصري.

- سعر كيلو الفراخ البلدي، اليوم الاربعاء، بين ٣٥ إلى ٣٦ جنيه مصري.

- سعر كيلو لحم أمهات الفراخ البيضاء، اليوم الاربعاء، بين ١٨ إلى ١٩ جنيه مصري.

سعر الكتاكيت اليوم 

- سعر الكتكوت الأبيض، اليوم الاربعاء، البالغ من عمره يوم واحد، بين ٢.٧٥ إلى ٣ جنيه مصري.

- سعر الكتكوت الساسو، اليوم الاربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٢ إلى ٢.٢٥ جنيه مصري. 

- سعر الكتكوت البلدي، اليوم الاربعاء، البالغ من عمره يوم واحد بين ٣ إلى ٣.٢٥ جنيه مصري.

سعر البط اليوم

- سعر لحم البط الفرنساوي، اليوم الاربعاء، بين ٢٤ إلى ٢٤.٥٠ جنيه مصري.

- سعر لحم البط المسكوفي، اليوم الاربعاء، بين ٤٧ إلى ٤٧.٢٥ جنيه مصري. 

- سعر لحم البط المولارد، اليوم الأربعاء، بين ٣١ إلى ٣٢.٥٠ جنيه مصري. 

سعر كتاكيت البط اليوم

- سعر كتكوت البط الفرنساوي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ٦.٥٠ إلى ٧.٥٠ جنيه مصري.

- سعر كتكوت البط المسكوفي، اليوم الأربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٤ إلى ١٥ جنيه مصري. 

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- سعر البط المولارد، اليوم الاربعاء، البالغ من العمر يوم واحد، بين ١٥ إلى ١٥.٥٠ جنيه مصري 

سعر كرتونة البيض اليوم

- سعر كرتونة البيض الأحمر، اليوم الاربعاء، بين ٣٢ إلى ٣٣ جنيه مصري.

- سعر كرتونة البيض الأبيض، اليوم الاربعاء، بين ٢٨ إلى ٢٩ جنيه مصري.

- سعر كرتونة البيض البلدى، اليوم الاربعاء، بين ٣١ إلى ٣٢ جنيه مصري.

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