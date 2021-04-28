مؤلف «بين السما والأرض» يكشف تفاصيل التحضير للعمل بعد انتهاء عرضه

علق إسلام حافظ، مؤلف مسلسل بين "السما والأرض"، على الحلقة الأخيرة من العمل بكلمات أظهرت حالة سعادة شديدة.

وكتب إسلام، عبر حسابه بموقع "فيس بوك": "بعد عرض الحلقة الأخيرة عايز أشكر محمد العدل على اجتهاده وسعيه لخروج المسلسل في أفضل صورة، ولازم أشكر أستاذ حسام شوقي لأنه وثق فيا ووافق واتحمس، عمرى ما هنسى ميتنج اللاست ساموراي (كنت قاعد معاه بحكيله المسلسل هو بيشد في شعره) الراجل ده دعمني ومؤمن بيا وقف جنبي واستحملني، وشكرًا أستاذ يسرى الفخراني على دعمك ليا في هذا المشروع (غير التقليدي)".

وتابع: "شكرًا أستاذ تامر مرسي، أنا على مدار سنين في أكتر من منتج قالولي بعدة إشكال (بين سما مين!! بلاش جنان!! ده مستحيل يتعمل مسلسل!!)".

وأضاف: "شكر خاص جدًا لأصدقائي المهمين في حياتي ومنهم أساتذة بجد بتعلم منهم، معظمهم لما كانوا بيقروا حلقات بين السما كنت بحس أد إيه بيحبوني حب صادق، واللي ما كنش بيقرا كان يشحني إيجابي جدا، وهو بيسمع الحكاية واعتقد من غيرهم مكانش هيبقى فيه مسلسل بين السما والأرض شكرًا زملاء المهنة المخلصين".

واستكمل: "مش هقولهم كلهم، كام اسم كده غلاسه ومحبه، السيناريست صلاح الجهيني، المخرج سميح النقاش، المخرج هاني خليفة ( بتعلم منه طول الوقت حاجات بسيطة زيه)، مدير التصوير عمرو فاروق، الجميلة ليلى علوى (بعد قرائتك لثمان حلقات كان ضوء مطمئن نسبيًا، الجميلة روبي، كرو الإنتاج بقيادة محمد عادل المنتج الفني والاستاذ ـحمد السيد".

واختتم: "وأخيرًا كل ممثلين هذا العمل أشكركم لأن ثقتي في نفسي كانت مهزوزة وانتوا طمنتوني نسبيًا برضه

الحمد لله والشكر لله تم بحمدلله مش بشطارة حد فينا إحنا بنعمل اللي علينا والباقي ميخصنااااش".

مسلسل "بين السما والأرض" بطولة كل من الفنانين هاني سلامة والنجم القدير أحمد بدير، وسوسن بدر، ومحمد ثروت، ومحمود الليثي، ونجلاء بدر، وندى موسى، وعُرض العمل منذ بداية شهر رمضان وانتهى عرضه منذ ساعات قليلة، وسيتم عرض مسلسل (كوفيد-25) ليوسف الشريف بدأ من الغد على الحياة، وأون تي في، من الساعة 6.30.