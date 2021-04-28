وفاة والدة «الشيخ رمزى» فى الحلقة 15 من «القاهرة كابول»

حملت الحلقة 15 من مسلسل "القاهرة كابول" خبرا حزينا للغاية لعائلة الشيخ رمزي بعد وفاة والدة الفنان طارق لطفي وتغير الأمور كلها مع رد فعل غريزي من قبل الفنان طارق لطفي.

الحلقة 15 من مسلسل القاهرة كابول

شهدت الحلقة 15 من مسلسل القاهرة كابول وفاة خيرات والدة الشيخ رمزي وسط حالة حزن من العائلة كلها وخاصة والد الشيخ رمزي والذي يقدم دوره الفنان رشدي الشامي، ويقترح "عم حسن" الذي يقدم دوره الفنان نبيل الحلفاوي زواج والد رمزي، لكنه لم يوافق على الأمر وسط معارضة كبيرة من شقيقة الشيخ رمزي.

يعلم الشيخ رمزي (الفنان طارق لطفي) من مصادره في القاهرة بنبأ وفاة والدته فيدخل في حالة حزن عميقة للغاية ويأمر مجلس شورى الجماعة الإرهابية بصلاة الغائب على والدة الخليفة، ويحاول رمزي حل مشكلاته مع نجله "حمزة" الذي يقدمه الفنان الشاب معتز هشام دون استجابة منه على الإطلاق، في الوقت الذي يحاول فيه الانتقام لوالدته، لكن لا أحد يعلم بنجاة والدة حمزة والتي تحاول الهروب خارج الأراضي الأفغانية بعيدا عن التنظيم الإرهابي.

يواصل طارق كساب تحفيز الشباب الجدد على العمل على التطوير واحتلال الساحة الإعلامية من خلال الوصول إلى الخبر وإذاعته قبل أحد مهما كانت دقته لأن من يملك الخبر في البداية يملك الحقيقة بصرف النظر عن دقتها وهو ما يستمع إليه الشباب.

أبطال وصناع مسلسل القاهرة كابول

مسلسل "القاهرة كابول" يضم في بطولته عدد كبير من النجوم من أصحاب الثقل الكبير في عالم التمثيل وعلى رأسهم النجم طارق لطفي، وبمشاركة متميزة من كل من الفنان خالد الصاوي والفنان فتحي عبدالوهاب، وحنان مطاوع، ونبيل الحلفاوي، وخالد كمال، بمشاركة كريم سرور، شيرين، إيناس كامل، رشدي الشامي، حسني شتا، محمد عز، بيومي فؤاد، والمسلسل من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج حسام علي ومن إنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي، ويعرض عبر قنوات سي بي سي والحياة التابعين للمتحدة للخدمات الإعلامية، والإذاعة الأولى للعمل تكون عبر قناة الحياة في تمام الساعة السابعة والنصف مساء.