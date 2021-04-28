«السكة الحديد» تعلن مواعيد القطارات المكيفة والروسية

أعلنت هيئة السكة الحديد، اليوم، عن مواعيد قطارات المكيفة الروسية الجديدة، والتي تتمثل في الآتي:

خط القاهرة - الإسكندرية:

قطار رقم 119 القاهرة الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 5.00 صباحًا.

قطار رقم 903 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 905 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 901 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 1109 الفيوم الإسكندرية مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه من القاهرة الساعة 8.35 صباحًا.

قطار رقم 89 أسوان الإسكندرية، موعد قيامه من القاهرة الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 913 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 12.30 ظهرًا.

قطار رقم 917 القاهرة الإسكندرية VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 919 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 14.25 ظهرًا.

قطار رقم 2001 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 15.00 بعد الظهر.

قطار رقم 915 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 15.20 بعد الظهر.

قطار رقم 923 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 16.00 بعد الظهر.

قطار رقم 925 القاهرة الإسكندرية موعد قيامه الساعة 17.10 بعد الظهر.

قطار رقم 921 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 927 القاهرة الإسكندرية VIP، موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 931 القاهرة الإسكندرية، موعد قيامه الساعة 20.15 مساء.

قطار رقم 935 الأقصر الإسكندرية VIP، موعد قيامه من القاهرة الساعة 22.30 مساء.

الإسكندرية ـ القاهرة:

قطار رقم 902 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 6.00 صباحًا.

قطار رقم 906 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 7.00 صباحًا.

قطار رقم 904 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 8.00 صباحًا.

قطار رقم 900 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 8.15 صباحًا.

قطار رقم 912 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 11.30 صباحًا.

قطار رقم 914 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 13.00 ظهرًا.

قطار رقم 916 الإسكندرية القاهرة VIP مباشر، موعد قيامه الساعة 14.00 ظهرًا.

قطار رقم 918 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.00 ظهرًا.

قطار رقم 922 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 15.30 بعد الظهر.

قطار رقم 196 الإسكندرية الفيوم مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 15.40 بعد الظهر.

قطار رقم 88 الإسكندرية أسوان، موعد قيامه الساعة 17.00 بعد الظهر.

قطار رقم 118 الإسكندرية القاهرة مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 17.20 بعد الظهر.

قطار رقم 928 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 18.00 مساء.

قطار رقم 926 الإسكندرية القاهرة VIP، مباشر موعد قيامه الساعة 19.00 مساء.

قطار رقم 2008 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 20.00 مساءً.

قطار رقم 930 الإسكندرية القاهرة، موعد قيامه الساعة 20.10 مساءً.

قطار رقم 934 الإسكندرية أسوان VIP، موعد قيامه الساعة 22.00 مساءً.

أسوان - السد العالى:

1022 قيام 5:40 ص، وصول 6:10 ص.

1024 قيام 7:15 ص، وصول 7:45 ص.

1026 قيام 10:30 ص، وصول 11:00 ص.

1028 قيام 2:00 م، وصول 2:30 م.

1030 قيام 5:00 م، وصول 5:30 م.

1032 قيام 10:15 م، وصول 10:45 م.

السد العالي أسوان:

1023 قيام 6:30 ص، وصول 7:00 ص.

1025 قيام 8:00 ص، وصول 8:30 ص.

1027 قيام 11:30 ص، وصول 12:00 ظ.

1029 قيام 2:45 م، وصول 3:15 م.

1031 قيام 6:00 م، وصول 6:30 م.

1033 قيام 11:00 م، وصول 11:30 م.

أسوان- إدفو:

753 قيام 6:10 ص، وصول 8:30 ص.

757 قيام 2:00 م، وصول 5:05 م.

759 قيام 9:15 م، وصول 11:35 م.

إدفو - أسوان

750 قيام 4:05 ص، وصول 7:10 ص.

754 قيام 1:35 م، وصول 4:10 م.

738 قيام 5:20 م، وصول 7:55 م.

إدفو- الأقصر:

751 قيام 5:00 ص، وصول 7:15 ص.

755 قيام 12:00 ظ، وصول 2:15 م.

739 قيام 8:25 م، وصول 11:00 م.

الأقصر- إدفو:

752 قيام 9:00 ص، وصول 11:35 ص.

756 قيام 2:20 م، وصول 4:35 م.

758 قيام 10:05 م، وصول 12:20 منتصف الليل.

الأقصر- نجع حمادي:

745 قيام 6:15 ص، وصول 9:15 ص.

747 قيام 2:10 م، وصول 5:00 م.

749 قيام 9:40 م، وصول 12:55 منتصف الليل.

نجع حمادي - الأقصر:

744 قيام 7:00 ص، وصول 10:35 ص.

746 قيام 2:40 م، وصول 5:35 م.

748 قيام 6:15 م، وصول 9:10م.

قطار رقم 186 بورسعيد سوهاج مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 10.00 صباحًا.

قطار رقم 970 بورسعيد سوهاج، موعد قيامه الساعة 11.15 صباحًا.

قطار رقم 956 بورسعيد القاهرة مختلط (مكيف - مميز)، موعد قيامه الساعة 14.20 ظهرًا.