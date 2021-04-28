«شون وصوامع المنيا» تستقبل 22 ألف طن قمح منذ بدء موسم التوريد

ورّدت محافظة المنيا، 22 ألف طن من الأقماح إلى الشون والصوامع، منذ بداية التوريد للموسم الحالي 2020/ 2021، وحتى الآن.

وقال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بمحافظة المنيا، في تصريحات له اليوم الثلاثاء، إن أعمال التوريد ستنتهي نهاية شهر يونيو المُقبل، مع التأكد من تطهير أماكن تخزين القمح، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهه فيروس كورونا المُستجد.

وأوضح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أنه جرى زراعة 250 ألف فدان تقريبًا من القمح خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط، وتسهيل، وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار.

وأوضح وكيل وزارة التموين، أن التخزين يتم في 41 موقعًا، منها 29 شونة، و7 صوامع، و5 هناجر، وفقًا للأسعار المعلنة 705 جنيهات للأردب زنة 150 كيلوجرام درجة نظافة 22،5، تزيد بواقع 10 جنيهات عن كل درجة نظافة لتصل إلى 725 جنيهًا لدرجة نظافة 23،5.

وشدد على جميع الشون والصوامع والهناجر اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقاية لمواجهه وباء كورونا المستجد، من خلال لجنة رباعية لاستلام المحصول، تضم التموين، والزراعة، والصحة والسلامة، ومندوب الشونة، بكل موقع .

وأضاف وكيل وزارة التموين بالمنيا، إنه تم تخصيص 7 صوامع، بينها 3 بمركز بني مزار، و2 بالمنطقة الصناعية، وواحدة في مركز المنيا، وأخرى في ملوي، وتخصيص 5 هناجر، بينهم 2 في مغاغة، و2 بملوي، وواحدة في سمالوط، كما تم تخصيص 29 شونة لاستلام المحصول، موزعة على 8 مراكز، وهي العدوه 3، ومغاغة واحدة، ومطاي 4، وسمالوط ومركز المنيا 7، وأبوقرقاص 4، وملوي 4، ودير مواس 2.

من جانبه، قال اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، إنه تم زراعة 250 ألف فدان من القمح تقريبًا خلال الموسم الحالي 2021، موجهًا وكيل وزارة التموين، بضبط وتسهيل وتسريع منظومة استقبال القمح بالشون، مع إزالة كافة العقبات أمام الموردين، وتقليل وقت الانتظار، حيث يتزامن موسم التوريد مع صوم شهر رمضان المبارك.