سعر الريال السعودى اليوم الأربعاء 28-4-2021

ارتفعت مؤشرات البحث على جوجل عن سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٨-٤-٢٠٢١، ونقدم خدمة يومية للقارىء المصري والعربي عن آخر تطورات أسعار الريال السعودي أمام الجنية المصري في البنوك العاملة في مصر، حتى يستطيع القارىء الإطلاع على كل ما هو جديد عن أسعار العملة السعودية في البنوك المصرية.

وخلال التقرير التالي نستعرض لكم كافة أسعار الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرية، التالية "البنك الأهلي المصري وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي cib، والبنك المركزي المصري وبنك الإسكندرية وبنك عودة"، وفقًا لأخر التحديثات لسعر الصرف اليومي داخل هذه البنوك.

سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء ٢٨-٤-٢٠٢١

لديكم خلال السطور التالية جميع أسعار العملة السعودية مقابل الجنيه المصري في البنوك العاملة بمصر، كما هو موضح في التقرير التالي:

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري اليوم:

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، في البنك الأهلي المصري "الحكومي"، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصرى، وسجل سعره عند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصرى.

سعر الريال السعودي في البنك التجاري الدولي cib اليوم

بلغ سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي cib، اليوم الأربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٩٤٦ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك مصر اليوم

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأاربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، في بنك مصر "الحكومي"، عند الشراء ٤.١٥٨ جنيه مصري، وبلغ سعره عند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري اليوم

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، اليوم الأربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، فى البنك المركزي المصري، عند الشراء ٤.١٦٤٦ جنيه مصري، ووصل سعره عند البيع ٤.١٩٨٨ جنيه مصري.

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية اليوم

وصل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم الاربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، عند الشراء ٤.١٠١ جنيه مصر، وبلغ عند البيع ٤.١٨٩ جنيه مصري.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة اليوم

سجل سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، اليوم الاربعاء الموافق ٢٨-٤-٢٠٢١، عند الشراء ٤.٦٦ جنيه مصر، ووصل عند البيع ٤.٦٩ جنيه مصري.