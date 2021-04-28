مستثمر يثمن دور القطاع المصرفي خلال جائحة كورونا

مبادرة «حياة كريمة» ساعدت قرى كثيرة

ثمّن المهندس علي حمزة، نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، دور القطاع المصرفي والبنك المركزي المصري في الوقوف بجانب المستثمرين خلال جائحة كورونا.

وأضاف حمزة لـ"الدستور" أن المبادرات التي أطلقها البنك المركزي منذ بداية الجائحة مثل المبادرات الخاصة بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ساعدت مصانع متعثرة كثيرة على إعادة التشغيل والإنتاج.

وأشاد نائب رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، رئيس جمعية مستثمري أسيوط، بدور مبادرة "حياة كريمة" في تحسين مستوى معيشة أهالي الريف والصعيد، مؤكدًا أن مواطني الصعيد شعروا بتحسن كبير على أرض الواقع بسبب نتائج المبادرة، حيث إنها لعبت دوراً كبيراً في تنمية الصعيد وتحسين حياة المواطن في القرى والمراكز، مشيراً إلى أن المبادرة تستهدف تطوير 7 مراكز في أسيوط.