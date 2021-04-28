الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

متحدث «البنتاجون» يسحب بيانا حول مهمة قوات أمريكا بأفغانستان

جون كيربي
جون كيربي

سحب السكرتير الصحفي لوزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) جون كيربي، بيانا أدلى به في مؤتمر صحفي في وقت سابق اليوم، وقال فيه إن الولايات المتحدة لن تدعم بعد الآن مهمة التدريب غير القتالية التي يقوم بها حلف شمال الأطلسي (الناتو) في أفغانستان بعد نهاية هذا الشهر.

وكتب «كيربي» في تغريدة على موقع «تويتر»: «مهمة الدعم الحازم لحلف الناتو لن تنتهي في أول مايو، ولم يكن هناك قرار بتغيير أو تقليص الدعم الجوي لقوات الأمن الأفغانية».

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم عن «كيربي» قوله في التغريدة: «كما قال الجنرال ماكنزي، فإن جهدنا الرئيسي هو الانتقال إلى الانسحاب.. لقد كانت كلها أخطائي، وأنا آسف».

البنتاجون أفغانستان وزارة الدفاع الأمريكية الناتو حلف شمال الأطلسي الولايات المتحدة

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