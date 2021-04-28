الخارجية الأمريكية تعلن سحب دبلوماسيين من السفارة في كابول

أمرت الخارجية الأمريكية بسحب دبلوماسيين من السفارة الأمريكية في العاصمة الأفغانية كابول وذلك على خلفية توتر الوضع الأمني هناك.



وجاء في تحذير مُحَدَّث للخارجية من السفر إلى أفغانستان، نُشِرَ اليوم الثلاثاء أن المعنيين بقرار السحب هم كل موظفي السفارة الذين يستطيعون أن يؤدوا مهامهم من مكان آخر.



ولم توضح الخارجية كم عدد الدبلوماسيين الذين سيغادرون السفارة في كابول وكم عدد من سيبقى هناك.



وستبدأ القوات الدولية رسميا في الانسحاب من أفغانستان في الأول من مايو المقبل، وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن أعلن أن بلاده تستهدف إتمام سحب قواتها من هناك بحلول الحادي عشر من سبتمبر المقبل على أٌقصى تقدير.

ووضعت الخارجية الأمريكية أفغانستان ضمن قائمة أعلى درجات التحذير "الرابعة" والتي توصي الخارجية بموجبها المواطنين بعدم السفر إلى هناك.

وكشفت مصادر إخبارية أمريكية وثيقة الصلة بإدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن عن نية البنتاجون إرسال كتيبة قوامها 650 فردا إلى أفغانستان؛ لتأمين عملية السحب والإجلاء التي ستقوم بها القوات المسلحة الأمريكية لعسكرييها العاملين على الأراضى الإفغانية، والتي من المقرر لها أن تتم في سبتمبر القادم.

وقالت منصة "ذى ميليتري" الأمريكية، المتخصصة في الشأن العسكري، وأيضا شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية، إن كتيبة تأمين الانسحاب الأمريكية سيتم إرسالها إلى أفغانستان خلال الأيام القليلة القادمة، وإن هذا الإجراء قد وافق عليه "لويد أوستن" وزير الدفاع الأمريكي، قبل أسبوع، ضمن حزمة من الإجراءات العسكرية الكافلة بأن يكون انسحاب القوات الأمريكية من الأراضى الأفغانية "منظما ومؤمنا" فى آن واحد، بما يضمن الانتهاء منه بحلول الحادى عشر من سبتمبر القادم.

وحسب المصادر الأمريكية، تتبع قوة تأمين الانسحاب التي سيتم الدفع بها إلى أفغانستان تنظيميا الفيلق الخامس والسبعين من قوات الكوماندوز، والعمليات الخاصة الأمريكية التى تخدم بعض تشكيلاتها الفرعية فى أفغانستان حاليا ضمن القوات التى سيتم سحبها، كما ستكون قوة تأمين الانسحاب الأمريكي من أفغانستان مدعومة ببوارج حربية من طراز إيه- سي 130، لضمان عدم تعرض القوات المنسحبة لأي هجمات انتقامية أثناء خروجها، كذلك أمر وزير الدفاع الأمريكي بتمديد مهمة عمل حاملة الطائرات الأمريكية دوايت أيزنهاورـ والمقاتلات القاذفة الاسترتيجية بى- 52، فى المنطفة لكي تقوم بتوجيه ضربات نيرانية إذا اقتضت الضرورة ذلك إذا أقدمت قوات طالبان على مهاجمة القوات الأمريكية المنسحبة.