الأربعاء 28 أبريل 2021
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د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

غرفة السياحة تطالب شركات جنوب سيناء بتسجيل الموظفين لتلقي لقاح كورونا

حملة تطعيم
حملة تطعيم

أعلنت غرفة شركات السياحة برئاسة الدكتور نادر الببلاوي رئيس لجنة تيسير الأعمال بالغرفة، التواصل مع فرعي الغرفة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، لتوجيه الشركات السياحية العاملة في المحافظتين لموظفيها بالإسراع بتسجيل الموظفين على موقع وزارة الصحة /eg.gov.mohp.egcovac://https لتلقي لقاح فيروس كورونا.

وأشارت الغرفة في منشور عمم على جموع الشركات إلى أن التطعيم ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي خاصة بمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء لا غنى عنه ولا تهاون فيه وهو أمر ليس إختياري في ظل الظروف الحالية، كما أن الحكومة لا تدخر جهدا في توفير اللقاح لكافة العاملين بالقطاع السياحي.

وأوضحت الغرفة  أنه من المنتظر عودة الحركة السياحية من بعض الدول لمحافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، كما أهابت بكافة الشركات السياحية العاملة في المحافظتين بضرورة حصول موظفيها على اللقاح، ‏وإخطار فرعي الغرفة بكافة الموظفين الذين تم تسجيلهم على موقع وزارة الصحة لتلقي اللقاح بشكل يومي.

ولفتت إلى ضرورة إرسال الشركات المتواجدة بالبحر الأحمر وجنوب سيناء ملف يتضمن أسماء الموظفين الذين تقدموا لتلقي اللقاح على إيميل وزارة الصحة ‏المحدد لذلك وهو [email protected] وإرسال صورة منه لفرعي الغرفة بالبحر الأحمر و‏جنوب سيناء.

سياحة كورونا جنوب سيناء البحر الاحمر شركات السياحة

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