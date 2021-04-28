مصر تشارك في مناقشة رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي والاتصال

شاركت مصر في المناقشة المواضيعية رفيعة المستوى حول التعاون الرقمي والاتصال، التي تنظمها الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم 27 أبريل بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، الولايات المتحدة.

وتعقد المناقشة تحت شعار "نُهُج مجتمعية لإنهاء الفجوة الرقمية"، وتهدف إلى تسليط الضوء على أهمية الالتزام السياسي على أعلى مستوى بسد الفجوة الرقمية وضرورته للتأقلم مع الجائحة ودعم جهود الاستجابة لها والتعافي منها، بما يتماشى مع أهداف التنمية المستدامة.

كما تهدف المناقشة إلى توجيه المجتمع الدولي نحو تعزيز المبادرات والشراكات القائمة بين أصحاب المصلحة المتعددين ودعم إنشاء شراكات جديدة لتسريع جهود التنفيذ.

تأسست الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1945 بموجب ميثاق الأمم المتحدة، وهي تحتل موقعًا مركزيًا بوصفها الهيئة الرئيسية للتداول ورسم السياسات والتمثيل في الأمم المتحدة. وتضم الجمعية العامة جميع أعضاء الأمم المتحدة والبالغ عددهم 193 عضوًا، وتوفر منتدى فريدًا لإجراء المناقشات المتعددة الأطراف بشأن كامل نطاق المسائل الدولية المشمولة بالميثاق، كما تؤدي دورًا هامًا في عملية وضع المعايير وتدوين القانون الدولي.