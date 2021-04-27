الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع إصابات كورونا لـ522763 في لبنان

كورونا
كورونا

ارتفع عدد الإصابات بفيروس "كورونا" اليوم في لبنان إلى 522763 بعد تسجيل 1182 إصابة جديدة خلال ال 24 ساعة الماضية، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى7197 بعد تسجيل 26 حالة وفاة جديدة.


وأعلنت وزارة الصحة العامة في تقريرها اليومي حول مستجدات فيروس "كورونا"، أنه تم تسجيل 1182 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة بينها 1178 من بين المقيمين و 4 من بين الوافدين، ما يرفع العدد التراكمي للحالات المثبتة إلى522763 منذ 21 فبراير من العام الماضي.


وأضافت الوزارة أنه تم تسجيل26 حالة وفاة جديدة خلال الأربع والعشرين ساعة المنصرمة، ما يرفع عدد الوفيات إلى7197 منذ 21 فبراير من العام الماضي.

كورونا لبنان فيروس كورونا

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