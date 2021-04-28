«الشرعبي»: عصابات الإخوان تستهداف الكمائن التابعة للواء 35 مدرع جنوب تعز

أعلن اللواء 35 مدرع التابع للحكومة اليمينة، إطلاق حملة أمنية لملاحقة عصابة مسلحة يتزعمها مطلوب أمني مدعوم وينتمي لجماعة الإخوان جنوبي محافظة تعز وسط اليمن.

وفي السياق، قال الصحفي اليمني محمد سعيد الشرعبي في تصريحات لـ «الدستور» إن عصابات تابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي تنفذ عمليات لاستهداف للنقاط والكمائن الأمنية التابعة للواء 35 مدرع جنوبي محافظة تعز المطلة على مضيق باب المندب.

وتابع الصحفي اليمني أن تنظيم الإخوان ينفذ هذه العمليات بعدما توقفت عمليات تهريب الأسلحة والمشتقات النفطية والممنوعات من المناطق الخاضعة للحكومة والمناطق الخاضعة لمليشيات الحوثي.

وأوضح «الشرعبي» أن الإخوان ورطوا قيادات الدولة وبقية القوى السياسية في دعم عصابات الإرهاب وفي تحالفات سياسية ظاهرها مواجهة مليشيا الحوثي وباطنها سلب قرارهم ومنعهم عن معارضة جرائمهم وفسادهم في إدارة مؤسسات الشرعية.

وأوضح أن حبيب السامعي يعد من عناصر مليشيات الحشد الإخوانية في اليمن، وسبق له ارتكاب جرائم اغتيال في حق المدنيين داخل تعز، حيث أنه يحظى بدعم القيادي البارز في تنظيم الإخوان ضياء الحق الأهدل السامعي الذي يعتبر الحاكم الفعلي لمحافظة تعز اليمنية، وشارك في جرائم تصفية جنود في اللواء 35 مدرع خلال الأشهر الماضية.