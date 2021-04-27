الحلقة 15 من «هجمة مرتدة».. أحمد عز وهند صبري في المخابرات

نرصد خلال هذا التقرير تفاصيل الحلقة 15 من مسلسل هجمة مرتدة والتي شهدت لقاء الفنان أحمد عز بالفنانة هند صبري في المخابرات العامة لبدء تدريب جديد، وشهدت الحلقة 15 من هجمة مرتدة بطولة أحمد عز وهند صبري عدد من الأحداث المثيرة للغاية، وانتهت باللقاء في المخابرات العامة المصرية للتدريب.

الحلقة 15 من "هجمة مرتدة"

شهدت الحلقة 15 من "هجمة مرتدة" بطولة كلا من أحمد عز وهند صبري تكليف سيف الذي يقدمه أحمد عز بمهمة جديدة وهي استلام "فلاشة" من أحد العملاء الذي يخضع للمراقبة دون أن يصوره أحد وينجح في مهمته لكنه يلاحظ تواجد شقيقه في المول ويدخل في مشاجرة وبعد الانتهاء من المهمة يذهب ويضرب الشباب في جراج المول وهو ما يزعج فاروق السوهاجي.

يطلب من دينا أن تخضع للتدريب وبالفعل تصل إلى مركز تدريب المخابرات العامة المصرية بعد التمويه بدخولها مستشفى القوات المسلحة للمبيت مع جدها وبمجرد دخولها مقر التدريب تجد نفسها في التدريب نفسه مع سيف الذي يقدمه أحمد عز وسط صدمة من الجانبين.

يكلف الراهب في شرق أوروبا بالوصول إلى عمار المقدسي الذي يقدمه أحمد صلاح حسني وهو ما يبدأ الراهب في التخطيط له بعد أن قامت المخابرات العامة باستجواب عميل الراهب في القاهرة بعد تدبير حادث سيارة له.

أبطال وصناع مسلسل هجمة مرتدة

مسلسل هجمة مرتدة يدور حول ملف حديث من ملفات المخابرات العامة المصرية، وهو من الأعمال الضخمة ويشارك فيه عدد كبير من النجوم بقيادة الفنان أحمد عز والفنانة هند صبري وعدد كبير من النجوم على رأسهم القديرة ماجدة زكي، والنجم الكبير صلاح عبد الله والنجم هشام سليم، والفنان نضال الشافعي، ومحمد جمعة، يوسف عثمان، ومحمود البزاوي، والفنان القدير أحمد فؤاد سليم، وندا موسى وخالد أنور، فيدرا ونور محمود، ومحمد عادل، وهاجر الشرنوبي، مايان السيد.

مسلسل هجمة مرتدة من تأليف السيناريست باهر دويدار، ومن إخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجي للمنتج تامر مرسي والمتحدة للخدمات الإعلامية، ويعرض يوميًا على دي إم سي في العاشرة والربع مساءً وبعدها على دي إم سي دراما 4 مرات يوميا.