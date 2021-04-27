الأربعاء 28 أبريل 2021
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رئيس مجلس الإدارة
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

الحلقة 15 من «قصر النيل».. دينا الشربيني تتعرض لمؤامرة كبرى

دينا الشربيني
دينا الشربيني

كشفت مع الحلقة الخامسة عشر من مسلسل قصر النيل عن مؤامرة كبرى تتعرض لها كاميليا، كي تصبح المتهمة الوحيدة في القضية المزيفة الخاصة بمقتل منصور السيوفي (صبري فواز)، والذي خطط هو لكل شيء بالتعاون مع المحامي عزت (صلاح عبد الله) والبرنس علاء وجيه (محمد محمود عبد العزيز)، حتى يبدو كل شيء طبيعيًا.

وخلال الحلقة روى منصور السيوفي لخالها ممدوح (محمود البزاوي) تفاصيل المؤامرة التي تعرضت لها كاميليا، بدايةً من تعمّده مقابلتها والزواج منها، إجبار فهمي السيوفي (تامر ضيائي) على التنازل عن ثروته بالكامل، وضع السم في قهوته، ووضع زجاجة السم في دولاب كاميليا، رشوة طبيب المستشفى ليكتب تقريرًا خاطئًا، وادعاء الموت كي يظن الكل أنه مات بالفعل، ثم القبض على ممدوح ليجبره على إخباره بمكان الجنيهات ذهبية.

وتمكّن خالد نوح (أحمد مجدي) من كشف تزوير الجثة بالمشرحة، حيث عاد إلى الطبيب الشرعي ليتطلع مرة أخرى على جثة منصور السيوفي ليجد أن الطبيب الذي قدّم التقرير فقد قدم استقالته وسافر خارج مصر، بينما الجثّة التي في المشرحة لم تكن جثّة منصور، ليثبت براءة كاميليا، ولكن يظل السؤال.. هل كاميليا جزء من هذه الخطة أم أنها مجرد ضحية؟          

ويُعرض مسلسل قصر النيل على قناة mbc مصر في تمام الساعة 4:30 عصرًا و9:30 مساءً، وعلى منصة شاهد vip.

ويشارك دينا الشربيني في بطولة المسلسل النجوم ريهام عبد الغفور، صبري فواز، أحمد خالد صالح، أحمد مجدي، صلاح عبد الله، مريم الخشت، محمد حاتم، نبيل عيسي، ناردين فرج، عمر السعيد، من تأليف محمد سليمان عبد الملك، وإخراج خالد مرعي.

يذكر أن دينا الشربيني حققت نجاحًا جماهيريًا واسعًا بمسلسلاتها الرمضانية، حيث نافست الموسم الماضي بمسلسل لعبة النسيان، الذي تصدر التريند أكثر من مرة خلال حلقاته، وأيضًا مسلسل "زي الشمس" الذي حقق نجاحا كبيرا وتصدر المركز الأول في استفتاءات رمضان كـأفضل مسلسل وحصلت دينا الشربيني على أفضل ممثلة، كما تستعد النجمة لإطلاق فيلميها البعض لا يذهب للمأذون مرتين وثانية واحدة في دور العرض المصرية خلال هذا العام.

دينا الشربيني احمد مجدي صبري فواز مسلسل قصر النيل

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