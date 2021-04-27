الكنيسة تبث صلوات بصخة الأربعاء من دير مارمينا مريوط بالإسكندرية

تبث القناة الرسمية للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، صباح غد صلوات بصخة الأربعاء بأسبوع الالآم المقدس من دير القديس مار مينا بمريوط بالإسكندرية.

وتقتصر صلوات أربعاء أيوب من البصخة المقدسة على رهبان الدير فقط، دون حضور شعبي للحد من التجمعات ضمن إجراءات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، مع تطبيق التباعد الاجتماعي بينهم، علماً بأن الدير أغلق أبوابه للزوار خلال الشهر الجاري بالتزامن مع بدء الموجة الثالثة لكورونا.

ويشكل أسبوع الآلام أو أسبوع «البصخة المقدسة» بشكل عام فلسفة خاصة في الفكر الكنسي، حيث يشير في مُجمله إلى عبور النفس البشرية من رحلة الأتعاب وأوجاع الخطية إلى فرح الانتصار بالقيامة، وتناسب القراءات هذه التشبيهات، ولكل يوم قراءاته الخاصة وعظاته وألحانه التي يتميز بها عن اليوم الذي يسبقه.