الثلاثاء 27 أبريل 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

بلينكن يدعو إفريقيا لتوخي الحذر من الصين

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

دعا وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الثلاثاء إفريقيا إلى توخي الحذر من النفوذ المتزايد للصين وتعهد بالتزام أميركي أكبر في هذه القارة.


وكان وزير الخارجية يجري محادثات افتراضية مع الرئيسين النيجيري محمد بخاري والكيني اوهورو كينياتا.


كما قام بزيارة افتراضية لعدة مواقع منها مستشفى ميداني ومؤسسات للطاقة المتجددة مدعومة من الولايات المتحدة وإلى شباب أفارقة درسوا في الولايات المتحدة، قال بلينكن إنه يأمل في أن تقيم الأمم الافريقية علاقات مع دول أخرى "بحذر كبير".


وأضاف "لا نطلب من أي كان الاختيار بين الولايات المتحدة أو الصين لكنني أشجعكم على طرح الأسئلة التي تزعج والمطالبة بالشفافية واتخاذ قرارات عن دراية لما هو الأفضل لكم ولبلدانكم".


وتابع "تساءلوا: عندما تأتي دول أخرى لبناء مشروع كبير للبنى التحتية هل يأتون بعمالهم أو يؤمنون وظائف لسكان البلد الذي يقومون فيه بهذه الاستثمارات؟".


وعبر بلينكن عن قلقه بعد أن وجدت بعض الدول نفسها مثقلة بالديون بعد الحصول على قروض صينية، وأصبحت زامبيا أول اقتصاد إفريقي في حالة تخلف عن السداد خلال الأزمة الصحية.


وأوضح "نؤمن بإفريقيا ونثق بإمكاناتها الهائلة".

 

وقال "نجاحكم من نجاحنا ونود أن نستثمر فيه لكن بالطريقة الصحيحة".


ووعد الرئيس جو بايدن بتوطيد الشراكة مع افريقيا في تغيير ملحوظ مقارنة مع سياسة سلفه دونالد ترامب الذي كان الرئيس الأميركي الوحيد الذي لم يزر افريقيا خلال ولايته.


وخلال المباحثات مع بلينكن، شكر الرئيس النيجيري لنظيره الأميركي رفع القيود لحصول رعايا بلاده على تأشيرات لدخول الولايات المتحدة.


وتعهد أيضا تكثيف الشراكات مع الولايات المتحدة في المجال الأمني خصوصا في منطقة الساحل.

وزير الخارجية الأميركي أفريقيا الولايات المتحدة الصين

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